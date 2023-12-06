Erreurs, bugs, questions - page 21
En outre, vous pouvez consulter la section d'aide du terminal "Barre d'état -> Menu commutation des points d'accès".
Merci. (gloussements) Wow, c'est beaucoup de bonnes choses.
1. Est-il possible d'ajuster la largeur des colonnes ? Lorsque la banque s'affiche, elle compresse tout et ne me laisse pas voir les devis.
2. pourrez-vous connecter plusieurs fournisseurs de cours simultanément (j'avais un tel désir d'utiliser MT5 il y a longtemps) ? S'il y a trois comptes actuellement ouverts, je peux choisir parmi eux un taux qui convient mieux à mon robot de trading (quelque chose comme le taux interbancaire ou le taux du marché interbancaire). (quelque chose comme interbancaire)
2) Prévoyez-vous de connecter plusieurs fournisseurs de cotations à l'avenir (j'avais un tel souhait pour MT5 il y a longtemps) ? Par exemple, il y a trois sociétés de courtage (banques) dans lesquelles j'ai un compte réel. Si je veux utiliser ma propre société de courtage, je peux en choisir une meilleure. (quelque chose comme interbancaire).
Non, mais il y a des options :
Dommage que vous soyez si rapide et catégorique (( vous nous privez d'une chose très savoureuse, attendons MT6 :-).
Et ces solutions sont claires, si quelqu'un décide de le faire, pour télécharger les cotations de différents terminaux, il serait plus pratique de les analyser dans un autre programme matlab (matcad) et d'envoyer des commandes aux terminaux (acheter, vendre).
2) Prévoyez-vous de connecter plusieurs fournisseurs de cotations à l'avenir (j'avais un tel souhait pour MT5 il y a longtemps) ? Par exemple, il y a trois sociétés de courtage (banques) dans lesquelles j'ai un compte réel. S'il y a trois comptes actuellement ouverts, je peux choisir parmi eux un taux qui convient mieux à mon robot de trading (quelque chose comme le taux interbancaire ou le taux du marché interbancaire). (en quelque sorte interbancaire).
...j'attendrai MT6 :-).
Prival:
2) Prévoyez-vous de connecter plusieurs fournisseurs de cotations à l'avenir (j'avais un tel souhait pour MT5 il y a longtemps) ? Par exemple, il y a trois sociétés de courtage (banques) dans lesquelles j'ai un compte réel. S'il y a trois comptes actuellement ouverts, je peux choisir parmi eux un taux qui convient mieux à mon robot de trading (quelque chose comme le taux interbancaire ou le taux du marché interbancaire). (quelque chose comme interbancaire)
Bien sûr, j'utilise mon propre avis :
Je pense qu'une telle possibilité n'est pas très correcte en termes de mise en œuvre, car si vous voulez analyser les cotations (et pas seulement) de différentes sociétés de courtage, il est préférable d'utiliser des applications et des bases de données externes (toute la question réside uniquement dans la technologie de ce traitement des données et sa mise en œuvre spécifique).
Si nécessaire, la société de courtage peut facilement créer une liste contenant le nombre requis d'instruments, et les cotations proviendront de différentes banques / bourses.
Bien sûr, cette approche sera principalement utilisée pour les instruments boursiers, mais elle peut également être mise en œuvre pour le Forex (quelque chose comme cela peut être vu sur la démo d'Admiral maintenant) ...
Il existe par exemple : "EURUSD", "EURUSD+" et "EURUSD".
Je me demande quel courtier accepterait d'acheter et de payer pour une plateforme qui expose si clairement ses désavantages concurrentiels.
S'il n'y a qu'une seule société de courtage (un seul compte), mais qu'il y a plusieurs teneurs de marché, c'est tout à fait acceptable pour tous.
Bien sûr, la question est différente - Avec le Forex, tout est clair (le nombre de devises est très limité), mais la question est de savoir ce qu'il adviendra du fonds et des autres actifs, et elle s'adresse principalement aux développeurs.
Et la question qui se pose est la suivante : combien de tickers de symboles négociés un courtier peut-il réellement créer et combien d'entre eux peuvent être traités par le terminal de négociation ? Et comme ce sera pratique...
PS
Je pensais juste que, disons, si un trader veut négocier des actions (disons, seulement celles négociées au NYSE). Si je ne me trompe pas, il est tout à fait possible d'obtenir un chiffre dans 2000-3000 tickers (et même seulement 500 à 1000 dans DC)...
Bien sûr, la question est différente - le Forex est clair (le nombre de devises est très limité), mais la question est de savoir ce qu'il adviendra du fonds et des autres actifs, et elle s'adresse principalement aux développeurs.
Je pense que cela sera utile pour le forex, car le courtier peut donner au trader la cotation qu'il veut, ce n'est pas une bourse. Mais si mon courtier commence à donner des cotations différentes de celles de la bourse, ce ne sera pas bon pour lui.
Je ne vois pas d'autre utilité à l'onglet banque. A moins qu'il n'y ait plusieurs fournisseurs de données. C'est juste inutile et il est évident avec qui vous travaillez.
S'il n'y a qu'un seul DC (un compte), mais plusieurs teneurs de marché, cette option est viable pour tous.
Je pense, au contraire, qu'il sera précieux pour le forex, car le courtier peut donner au trader la cotation qu'il souhaite, ce n'est pas une bourse. Mais si mon courtier commence à donner des cotations différentes de celles de la bourse, ce ne sera pas bon pour lui.
Je ne vois pas d'autre utilité à l'onglet banque. A moins qu'il n'y ait plusieurs fournisseurs de données. C'est juste inutile et il est évident avec qui vous travaillez.
"Banque" devrait donc être utilisé pour désigner le teneur de marché, comme je l'ai souligné précédemment (au moins c'est 100% logique).
Mais je doute fort que les sociétés de courtage (je ne parle pas des vraies banques ou des bourses) soient heureuses de "dupliquer" les tickers des paires de devises...
À l'origine, nous parlions de "trois sociétés de courtage (banques) où nous avons ouvert un compte réel".
Et comment gérer simultanément trois comptes dans des sociétés de courtage (banques) différentes, si le terminal n'est pas en fait un "Multilatéral" (je pense que c'était dans MT4, pour MT5 j'entends la première fois) ?
À vrai dire, comme je n'ai pas travaillé sur les multiterminaux, je n'ai pas une bonne idée de leur fonctionnement (pour être exact, je ne comprends que superficiellement et en termes généraux leurs principes).
Et comment gérer trois comptes simultanément dans des sociétés de courtage (banques) différentes si le terminal n'est pas en fait un "Multilatéral" (je crois que c'était dans MT4, pour MT5 j'ai entendu cela pour la première fois) ?
En mentionnant "trois sociétés de courtage (banques), dans lesquelles un compte réel est ouvert", l'auteur a expliqué son souhait pour MT5.