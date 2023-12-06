Erreurs, bugs, questions - page 14
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'optimisation par bool a été corrigée
OK, seulement je ne vois pas de mouvement dans l'application (il y avait encore certaines nuances)...
Veuillez patienter.
Les applications se synchroniseront après un certain temps.
Veuillez patienter.
Les applications sont synchronisées après un certain temps.
Il a été observé que si vous les rappelez, la synchronisation est plus rapide...
PS
Par exemple, ma demande #14620 semble avoir été oubliée (il faut trop de temps pour la synchroniser)...
Pouvez-vous me dire ce que je fais mal ? Les indicateurs ont été créés dans un souci de clarification.
1. j'ai créé deux indicateurs, séparément tout fonctionne (tirages).
Indicateur 00 (unicolore)
Indicateur 11 (multicolore)
Je veux les combiner ensemble ; je prends l'indicateur 11 (multicolore) comme base et j'ajoute un tampon, comme cela se fait dans l'indicateur 00
La ligne (Buffer_2[i]=high[i] ;) n'est pas dessinée, bien qu'elle soit calculée, je peux changer la couleur.
Qu'est-ce que je fais de mal ?
Qu'est-ce que je fais de mal ?
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE) ;
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
Il est courant d'utiliser un fichier de configuration pour les paramètres, surtout s'ils sont nombreux. Mais le nom du fichier de configuration peut être passé en paramètre.
La pratique courante (chez les professionnels) est que le terminal émet un message d'erreur, mais pas qu'il se plante.
Je vous soutiens - Vous ne devez pas fermer le terminal ou supprimer l'EA du graphique à chaque occasion (selon les développeurs)...
PS
En parlant d'oiseaux, il y a une demande #17391 juste sur ce sujet...
C'est un bon point, si on se rappelle, la synchronisation est plus rapide...
PS
Par exemple, ils semblent avoir oublié ma demande #14620 (il faut trop de temps pour la synchroniser)...
Téléchargez la dernière version de l'aide et jetez un coup d'oeil à"Référence MQL5 / Constantes, énumérations et structures standard / État de l'environnement / Info outil".
J'ai comparé la version en ligne avec le fichier que je possède. Soit je suis complètement aveugle, soit ce sont les mêmes...
Je suppose que nous parlons de la prochaine version du terminal et d'une nouvelle version de l'aide ?