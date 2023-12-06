Erreurs, bugs, questions - page 22
En lisant la section, je n'ai pas pu trouver de réponse à la question de la fréquence du rescanning automatique du réseau. Vous avez une idée ?
Bonne journée à tous.
Question aux développeurs - Puis-je demander comment les opérations de solde seront-elles reflétées dans OnTrade (si elles le sont) ?
Je parle de la capture exacte des opérations de solde (dépôt/retrait) sur le compte pendant le trading démo et réel, ainsi que du traitement du "retrait de fonds" dans le testeur.....
1. La largeur des colonnes peut-elle être ajustée ? Lorsque la banque s'affiche, elle compresse tout et ne vous laisse pas voir les cotations.
Merci. (gloussements) Wow, c'est beaucoup de bonnes choses.
Si vous êtes une personne qui préfère les images au texte, alors je vais ajouter une capture d'écran - "Comment désactiver la taille automatique pour les largeurs de colonne dans Market Watch".
Pour définir la largeur manuellement, désactivez l'option "Taille automatique" dans le menu contextuel.
1. merci bien sûr, mais quand même "Auto-size" est très étrange, si un champ vide est auto-size de sorte qu'il compresse les cellules avec des informations, ce n'est pas bien.
2) S'il n'y a pas d'autres fournisseurs de devis, alors il (le champ) est en quelque sorte inutile. Je n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert ? S'il n'y aura qu'un seul nom ou comme maintenant, il n'y a rien du tout.
Ce champ est réservé aux informations sur le fournisseur de liquidités et non sur le fournisseur de cotations.
Je peux élaborer un peu plus sur ce sujet, mais je n'arrive pas à m'y retrouver. Comment peut-il y avoir de la liquidité sans prix ? Je vais donc vendre l'EURUSD à 1,6 et UBS me fournira de la liquidité ?
Cet exemple est exagéré, mais il montre qu'il n'y a pas de liquidité sans prix (en dehors des cotations)... Je dois manquer quelque chose...
Autrement dit, la taille ne varie pas selon que les colonnes sont pleines ou vides. Si une colonne n'est pas nécessaire, il est préférable de la désactiver.
Le champ banque peut indiquer à la fois le fournisseur de liquidités et le fournisseur de cotations. Le champ banque est rempli par la passerelle/dataphide.