Dans MQL4, cette fonction était implémentée à l'aide de WinAPI, ce qui nécessitait le fichier WinUser32.mqh, maintenant il n'est pas nécessaire (du moins, il n'est pas requis explicitement).
Au moins 5 constructions déjà, dont 291
construire 291
MetaTester : Correction de la fermeture des positions à la fin des tests.
Les postes sont désormais fermés une heure plus tôt.
Je peux citer un conseiller expert si nécessaire.
Au moins les 5 dernières constructions, dont 291
Que montre l'optimisation (test) "Balance Max" ? Jusqu'à présent, vous avez sélectionné "Balance+ Min Drawdown" et les résultats sont en conséquence.
Le dépôt initial est un nombre à quatre chiffres, tandis que les résultats de l'optimisation, pour une raison quelconque, sont à six chiffres. Il s'agit d'un bug.
Qu'est-ce que cela a à voir avec la "correspondance des résultats" ?
Le dépôt initial est un nombre à quatre chiffres, mais les résultats de l'optimisation sont des nombres à six chiffres pour une raison quelconque. Il s'agit d'un bug.
Regardez les résultats obtenus en utilisant différentes valeurs des paramètres d'optimisation, y compris le paramètre "Balance+ Min Drawdown". Et comment ils diffèrent les uns des autres.
La question reste donc posée : que montre l'optimisation (le test) par le paramètre "Balance Max"?
Et pour ce qui est des chiffres à six chiffres, même avec le paramètre initial "Balance Max", j'ai des chiffres à neuf chiffres https://www.mql5.com/ru/forum/1227:). Et lorsque l'on sélectionne le paramètre "Balance + Min Drawdown", c'est la pagaille totale :) ))). Mais j'attends une mise à jour de la construction.
....
Yedelkin:
La question reste donc posée : que montre l'optimisation (les tests) de "Balance Max" ?
Je ne serai pas dérangé par cela.
Ne prenez pas la peine de commenter mes articles. Mon message d'erreur est adressé aux développeurs, je l'ai posté ici et non dans servicedesk, car je devais montrer des captures d'écran.
Il n'est pas difficile pour moi d'énoncer une évidence. Si vous aviez lu l'aide, vous auriez pu trouver la réponse vous-même sans vous référer aux développeurs.
Dans l'aide, il est indiqué : "La taille de l'équilibre dans chaque cycle d'optimisation est 100 fois plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Mais n'y prêtez pas attention, c'est juste une erreur inoffensive" ?
Montre-moi, montre-moi.