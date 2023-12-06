Erreurs, bugs, questions - page 15
J'ai comparé la version en ligne avec le fichier que je possède. Soit je suis complètement aveugle, soit ce sont les mêmes...
Vous ne l'avez pas téléchargé, sinon vous auriez vu
Interesting:
En parlant d'oiseaux, il y a la demande n°17391, juste sur ce sujet...
Vous ne l'avez pas téléchargé, sinon vous l'auriez vu.
Je pensais que l'aide est automatiquement mise à jour dans les meilleures traditions. J'ai regardé dans l'aide "native", tout est pareil, j'ai essayé depuis Alpari (bien que cela semble être la même aide), le résultat est le même...
Il s'avère que j'aurais dû le charger de cookies, je me fais vieux...
Ne le prenez pas comme une "intrusion", mais - Je ne peux pas réparer la version en ligne ?
PS
Pourquoi le terminal ne voit-il pas la nouvelle version de l'aide?
PS
Une pratique courante (chez les professionnels) consiste à faire en sorte que le terminal génère un message d'erreur, et non qu'il se plante.
Nous corrigerons bien sûr l'erreur de plantage ; c'est l'hypothèse par défaut.
Le conseil portait simplement sur les fichiers de configuration en tant que méthode de gestion d'un ensemble complexe de paramètres d'entrée.
J'ai demandé la propriété SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) et elle renvoie zéro. De même, dans le testeur, lorsque la demande de propriété PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) est exécutée, elle renvoie toujours zéro.
Nous sommes déjà confrontés à une demande similaire.
Merci pour le message.
Existe-t-il une demande de ce type ?
journal
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00
il n'y a pas de barre AUDUSD 23:00, elle n'existe pas.
voici une photo
C'est censé être comme ça ? Quel sera le résultat de cette fonction si elle touche un trou dans l'histoire ?
Une étrange inactivité au sein du cycle... :(
Description du problème
L'impression (et pas seulement elle) ne fonctionne pas dans un simple script (ou dans des indicateurs) à l'intérieur de la boucle.
Séquence d'actions
Peut-être que ceci est plus correct ?
Existe-t-il une demande de ce type ?
journal
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00
il n'y a pas de barre AUDUSD 23:00, elle n'existe pas.
voici une photo
C'est censé être comme ça ? Quel sera le résultat de cette fonction si elle touche un trou dans l'histoire ?
Regardez le code
Il y a une demande pour un bar dont l'heure d'ouverture est à gauche de var=2010.06.25 23:00:00
var=2010.06.25 23:00:00
dans les profondeurs de l'histoire. Nous avons récemment mis à jour l'aide pour les fonctions Copy...(), par exemple pour CopyTime():
Note
Si l'intervalle des données demandées est complètement en dehors des données disponibles sur le serveur, la fonction renvoie -1. Si les données demandées sont en dehors du TERMINAL_MAXBARS(nombre maximum de barres sur le graphique), cette fonction renverra également -1.
Lors de la demande de données à partir de l'indicateur, si les séries temporelles demandées n'ont pas encore été construites, ou si elles doivent être téléchargées à partir du serveur, la fonction renverra -1 immédiatement, mais le processus de téléchargement/construction lui-même sera lancé.
Lorsque vous demandez des données à l'Expert Advisor ou à un script, le chargement depuis le serveur sera initié, si le terminal ne dispose pas de ces données localement, ou la construction des séries temporelles requises commencera, si les données peuvent être construites à partir de l'historique local, mais qu'elles ne sont pas encore prêtes. La fonction renverra la quantité de données qui sera prête avant le délai d'attente, mais le chargement de l'historique se poursuivra, et la prochaine demande similaire renverra plus de données.
Lors de la demande de données dans la plage de dates spécifiée, seules les données comprises dans l'intervalle demandé seront retournées. L'intervalle est spécifié et pris en compte à la seconde près. Cela signifie que l'heure d'ouverture de toute barre pour laquelle une valeur est renvoyée (volume, spread, valeur dans la mémoire tampon de l'indicateur, prix Open, High, Low, Close ou open time Time) est toujours comprise dans l'intervalle demandé.
Ainsi,si le jour actuel de la semaine est le samedi, en essayant de copier les données sur le cadre hebdomadaire, en spécifiant start_time=Last Tuesday et stop_time=Last Friday, la fonction renverra 0, car l'heure d'ouverture sur le cadre hebdomadaire tombe toujours le dimanche, mais aucune barre hebdomadaire ne tombe dans la plage spécifiée.
Si vous voulez obtenir une valeur correspondant à la barre non finie actuelle, vous pouvez utiliser la première forme d'appel, en spécifiant start_pos=0 et count=1.