Erreurs, bugs, questions - page 18
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans MQL4, il y avait une telle fonctionDans MQL5, je n'ai pas trouvé d'analogue, une telle fonction sera-t-elle disponible ou dois-je la calculer moi-même ? Si oui, veuillez me conseiller sur la manière de le faire correctement.
Lorsque je suis passé à un nouveau jour, toutes les cotations du 29 ont disparu. redémarrer le terminal n'aide pas. rafraîchir le graphique non plus.
Lorsque je suis passé à un nouveau jour, toutes les cotations du 29 ont disparu. redémarrer le terminal n'aide pas. rafraîchir le graphique non plus.
Dans MQL4, il y avait une fonction comme celle-ciDans MQL5 je n'ai pas trouvé l'analogue, est-ce que cette fonction sera disponible ou dois-je la calculer moi-même, si oui, veuillez m'indiquer comment le faire correctement.
Voir la page 16 de ce fil. 16 de ce fil. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Question populaire, cependant ! :)
A quel serveur le terminal est-il connecté ?
il n'y a pas d'information nécessaire, il y a seulement la fonction ACCOUNT_FREEMARGIN, et j'ai besoin notamment du nombre de fonds libres restant après l'ouverture d'une position par volume par exemple 0.1 lot
Quelle est la différence entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" et"le nombre de fonds libres restant après l'ouverture d'une position de 0,1 lot par exemple" ?
Surtout que dans les deux cas, il s'agit de "fonds libres". "Des fonds gratuits pour quoi exactement ?
Quelle est la différence entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" et"le nombre de fonds libres restant après l'ouverture d'une position de 0,1 lot par exemple" ?
Surtout que dans les deux cas, il s'agit de "fonds libres". "Des fonds gratuits pour quoi exactement ?
MARGE LIBRE DU COMPTE
Valeur du compte dans la devise du dépôt, qui est disponible pour l'ouverture d'une position.
double
ACCOUNT_FREEMARGIN, pour autant que je le comprenne, renvoie l'état actuel des fonds disponibles.
Dans certains cas, il est également nécessaire de déterminer le montant des "fonds libres", en tenant compte de la position qui n'est pas encore ouverte, mais qui peut l'être.
MARGE LIBRE DU COMPTE
Solde du compte disponible pour l'ouverture d'une position dans la devise du dépôt.
double
ACCOUNT_FREEMARGIN, pour autant que je le comprenne, renvoie l'état actuel des fonds disponibles.
Dans certains cas, nous devons déterminer le montant des "fonds libres" en vue d'une position qui n'est pas encore ouverte mais qui peut l'être.
Je crois comprendre la fonctionnalité en question : déterminer le montant des fonds libres qui resteront si une position est ouverte. Jetez un coup d'œil aux sections suivantes du manuel MQL5:
- CAccountInfo;
- Vérification de la marge libre.