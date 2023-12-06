Erreurs, bugs, questions - page 18

Dans MQL4, il y avait une telle fonction 

double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
Dans MQL5, je n'ai pas trouvé d'analogue, une telle fonction sera-t-elle disponible ou dois-je la calculer moi-même ? Si oui, veuillez me conseiller sur la manière de le faire correctement.
 

Lorsque je suis passé à un nouveau jour, toutes les cotations du 29 ont disparu. redémarrer le terminal n'aide pas. rafraîchir le graphique non plus.

 
A quel serveur le terminal est-il connecté ?
 
Voir p. 16 de ce sujet. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Une question populaire, cependant ! :)
 
Il n'y a aucune information requise, il n'y a que la fonction ACCOUNT_FREEMARGIN pour retourner les fonds libres , et j'ai besoin de savoir exactement combien de fonds libres il reste après avoir ouvert une position avec un volume de 0,1 lot par exemple.
 
alexvd:
A quel serveur le terminal est-il connecté ?
Je ne sais pas. Je n'ai téléchargé que le terminal chez vous, je n'en ai utilisé aucun autre. Maintenant les données sont apparues, mais elles étaient également absentes ce matin (elles ont dû être absentes toute la nuit). Je peux vous envoyer les fichiers pour analyse, dites-moi juste quoi et où.
 
Quelle est la différence entre"ACCOUNT_FREEMARGIN" et"le nombre de fonds libres restant après l'ouverture d'une position de 0,1 lot par exemple" ?

Surtout que dans les deux cas, il s'agit de "fonds libres". "Des fonds gratuits pour quoi exactement ?

MARGE LIBRE DU COMPTE

Valeur du compte dans la devise du dépôt, qui est disponible pour l'ouverture d'une position.

double


ACCOUNT_FREEMARGIN, pour autant que je le comprenne, renvoie l'état actuel des fonds disponibles.

Dans certains cas, il est également nécessaire de déterminer le montant des "fonds libres", en tenant compte de la position qui n'est pas encore ouverte, mais qui peut l'être.

 
C'est vrai que ACCOUNT_FREEMARGIN renvoie l'état actuel des fonds libres mais j'ai besoin d'obtenir la valeur des fonds libres restants avant d'ouvrir une position.
doubleFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume)
 

Je crois comprendre la fonctionnalité en question : déterminer le montant des fonds libres qui resteront si une position est ouverte. Jetez un coup d'œil aux sections suivantes du manuel MQL5:

- CAccountInfo;

- Vérification de la marge libre.

