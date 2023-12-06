Erreurs, bugs, questions - page 17
Juste mis à jour MT5.... moi-même. J'ai supprimé tous les comptes et les serveurs disponibles en même temps. Maintenant, je ne peux même pas ouvrir un compte de démonstration :(. Alors, que faire ensuite ?
Au fait, une chose amusante : aucun serveur n'est disponible, mais le bouton "Next" est disponible. J'ai appuyé dessus, la fenêtre suivante s'affiche, et tente même d'ouvrir un compte sur MetaQuotes-Demo, mais sans succès.
pourquoi elle n'est pas disponible, tout est disponible, il suffit d'ouvrir l'éditeur et de presser F1 et l'aide sera ouverte et automatiquement mise à jour si elle l'a été.
Cherchez l'aide F1 de CopyTime et comparez-la avec cette https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime.
Cela se termine comme ceci
Valeur de retour
Nombre d'éléments du tableau copiés ou -1 en cas d'erreur.
Note
Les éléments sont comptés à partir de la position de départ du présent vers le passé, c'est-à-dire qu'une position de départ de 0 signifie la barre actuelle.
Vous trouverez plus d'informations sur le lien suivant
Je finis comme ça...
J'ai compilé des indicateurs personnalisés et j'ai obtenu les informations suivantes. Je l'ai essayé dans mon environnement.
Veuillez me donner le code source de votre indicateur (je suppose qu'il ne s'agit pas d'un zig-zag personnalisé de la livraison, mais d'une modification de celui-ci). Peut être dans un message privé.
+ faites-moi savoir la construction de votre terminal et autant d'informations que possible. Nous allons essayer d'en trouver la raison.
Je l'ai essayé sur mon site et il s'est compilé sans aucun problème.
J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une mise à jour de la version 288. Pourriez-vous préciser quelle version vous aviez avant la mise à jour ?
Et donnez plus de détails : OS, présence de l'UAC, etc.
Il y a une inexactitude dans la documentation :
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
La fonction renvoie un résultat nul.
Cependant, elle indique qu'elle"renvoie le nombre d'éléments initialisés".
Les journaux du serveur montrent que vous utilisez une ancienne version du terminal : 240 du 21 janvier 2010 (compte de démonstration 95063).
Beaucoup de choses ont changé pendant ce temps, en particulier le support des anciens builds a été coupé. D'où la disparition de tous les comptes et serveurs.
C'est pourquoi vous devez mettre à jour les nouvelles versions. Si vous n'avez pas effectué la mise à niveau en raison de bogues, veuillez les signaler.
La seule chose que vous pouvez faire maintenant est la suivante :
Merci !
- Dans les paramètres du terminal (menu Service-Settings-Server tab), spécifiez le serveur demo.metatrader5.com:443, cliquez sur OK et ouvrez un nouveau compte de démonstration.
- Ou téléchargez et installez à nouveau le terminal : après l'installation, l'adresse du serveur de démonstration MetaQuotes ne sera jamais retirée de la liste des serveurs.
Téléchargez le terminal client MetaTrader 5 à partir du lien suivant : https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe.
Chers développeurs, veuillez voir comment les volumes sont affichés sur le graphique.
Volume d'échanges :
Volume des tics :
Il y a des pics dans le volume des transactions. C'est censé être comme ça ?
Et une dernière question. Lorsque je copie CopyRealVolume, le résultat est toujours zéro pour la dernière barre. Ce "Trading volume" existe-t-il ?