Erreurs, bugs, questions - page 19
Je crois comprendre la fonctionnalité en question : déterminer le montant des fonds libres qui resteront si une position est ouverte. Jetez un coup d'œil aux sections suivantes du manuel MQL5:
- CAccountInfo;
- Vérification de la marge libre.
Merci pour le conseil, je n'ai pas encore compris la bibliothèque standard, je suppose que je ne peux pas m'en passer.
Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible...
A propos, une question aux développeurs - Est-il seulement nécessaire de calculer la marge pour le Forex (ou y a-t-il un autre domaine de travail) ?
J'y pense en particulier :
De plus, la logique de cette fonction n'est pas très claire pour moi (ou plutôt elle est claire, mais la raison pour laquelle elle est implémentée de cette façon n'est pas claire)...
PS
D'après ce que je comprends, ces deux fonctions ne sont pas tout à fait terminées, du moins elles ne reflètent pas la réalité nécessaire dans les calculs...
A propos, une question aux développeurs - Est-il seulement nécessaire de calculer la marge pour le Forex (ou y a-t-il un autre champ à travailler) ?
D'après la réponse des développeurs du mois de mars, il semble qu'il s'agisse d'un phénomène temporaire (c'est-à-dire "il y a encore un champ à travailler") : https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346.
Je vois, le "champ non cultivé" est toujours...
Quelqu'un (y compris les développeurs) dispose-t-il d'un algorithme de calcul approprié ?
Je ne sais pas. J'ai seulement téléchargé le terminal chez vous. Je n'en ai pas utilisé d'autres. Maintenant les données sont apparues, mais elles étaient également absentes ce matin (elles ont dû être absentes toute la nuit). Je peux vous envoyer les fichiers pour analyse, dites-moi juste quoi et où.
Oui. Il y a eu un problème sur le serveur.
Le problème a été résolu.
Je ne sais pas ce que VOUS avez fait et comment vous avez résolu le problème, mais vous ne pouvez pas le faire maintenant, il n'y a pas de données pour 30.
je peux voir sur la photo que j'ai tradé hier, c'est à dire que j'avais les données (cotations) hier, et maintenant quelqu'un me les a volées ? je suis allé chercher un voisin et je l'ai tabassé :-) avec la qualité des cotations livrées, la création d'ATC est hors de question ... quel génie j'ai eu besoin de calculer et de programmer tout correctement ... le rafraîchissement n'aide pas
A quel serveur d'accès êtes-vous actuellement connecté ?
Point 2
compte 92879 tout le temps dessus et n'ont pas changé.
Point 2
compte 92879 tout le temps dessus et ne l'a pas changé.