Erreurs, bugs, questions - page 25
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dans l'aide, il est indiqué : "La taille de l'équilibre dans chaque cycle d'optimisation est 100 fois plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Mais n'y prêtez pas attention, c'est juste une erreur inoffensive" ?
L'aide ne parle pas d'un "pépin", je suis d'accord, et ce n'est pas possible. Elle est énoncée dans un langage mathématique sec dans l'aide :
Comme vous pouvez le voir dans votre message précédent, vous êtes satisfait des résultats de l'optimisation avec le paramètre "Balance Max". Les conclusions sur les résultats possibles du travail Balance to the minimum drawdown sont à la portée de tous. Bien que... Le rabattement est de 4 à 5 %. Par conséquent, le deuxième multiplicateur du produit de l'équilibre sur le prélèvement minimum est d'environ 95 %.
Vous auriez dû écrire : "La colonne "Résultat" indique la valeur totale du"critère d'optimisation", qui est calculée comme suit : ....". - Ce n' est pas la Balance.
Ces informations sont dispersées à différents endroits dans l'aide et la relation entre elles n'est pas évidente.
Vous auriez dû écrire : "La colonne 'Résultat' indique la valeur totale du 'Critère d'optimisation', qui est calculée comme suit : ....". - Ce n' est pas l'équilibre.
Ces informations sont dispersées à différents endroits dans l'aide et la relation entre elles n'est pas évidente.
Ainsi, la question initiale peut être considérée comme réglée.
En ce qui concerne le contenu de l'aide (guide de l'utilisateur), je suis d'avis (et apparemment aussi l'avis des auteurs du guide) que cette partie de l'information (en tenant compte du fait que les liens peuvent être cliqués) est claire et logique. Vous avez vous-même souligné cette logique.
Jeprofite de cette occasion pour m'excuser d'avoir lu de manière inattentive le lien clair (sur la numérisation) signalé paralexey_petrov(https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188).
..............
En ce qui concerne le contenu de l'aide (manuel de l'utilisateur), à mon avis (et apparemment aussi de l'avis des auteurs du manuel), cette partie de l'information (en tenant compte de la possibilité de suivre les liens) est claire et logique. Vous avez d'ailleurs vous-même souligné cette logique.
.............
Cliquez sur le lien (surligné en bleu), où allez-vous ? Pas du tout là où il est dit ce qu'est le"critère d'optimisation".
Il serait plus logique de nommer la colonne "Critère d'optimisation" au lieu de "Résultat" (quel que soit le résultat que l'utilisateur s'attend à obtenir), ce qui serait plus compréhensible, et il faudrait moins de sauts vers des liens dans l'aide.
Cliquez sur le lien (surligné en bleu), où allez-vous ? Pas là où il est dit ce qu'est le "critère d'optimisation".
Je suis d'accord sur ce point. L'adresse du lien doit être corrigée. Vous pouvez écrire au Service Desk. Pour ma part, j'ai lu toute la section "Testeur" d'un seul coup, donc je n'ai presque jamais utilisé de liens.
Il serait plus logique de nommer la colonne "Critère d'optimisation" au lieu de "Résultat" (quel que soit le résultat que l'utilisateur s'attend à obtenir), ce serait plus compréhensible et il y aurait moins de liens dans l'aide.
L'utilisateur s'attend toujours à obtenir un résultat avec les paramètres qu'il a personnellement sélectionnés dans l'onglet "Paramètres". En particulier, si l'utilisateur a personnellement sélectionné un critère d'optimisation tel que "Balance + Min Drawdown", on peut difficilement s'attendre à ce que le testeur affiche les résultats du traitement d'un autre paramètre (par exemple, "Balance Max"). Si vous sélectionnez des critères d'optimisation au hasard et que vous vous attendez à ce que le testeur affiche les résultats de "Balance Max", ce n'est pas un problème du testeur (ou du manuel de l'utilisateur).
Le renommage formel de la colonne "Résultat" en "Critère d'optimisation" est illogique car cette colonne ne reflète pas les noms des critères d'optimisation mais lesrésultats numériques des tests selon les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Le nom d'un critère d'optimisation sélectionné par l'utilisateur peut toujours être consulté dans l'onglet "Paramètres".
Le nombre de clics sur les liens dans l'aide (guide de l'utilisateur) n'est pas pertinent pour cette question.
Sur ce point, je suis d'accord. L'adresse du lien doit être corrigée. Vous pouvez écrire au Service Desk. Je lis moi-même la section "Testeur" dans son intégralité, et je n'utilise donc pratiquement jamais les liens.
L'utilisateur s'attend toujours à obtenir le résultat du travail avec les paramètres qu'il a personnellement sélectionnés dans l'onglet "Paramètres". En particulier, si l'utilisateur a personnellement sélectionné un critère d'optimisation tel que "Balance + Min Drawdown", on peut difficilement s'attendre à ce que le testeur affiche les résultats du traitement d'un autre paramètre (par exemple, "Balance Max"). Si vous sélectionnez des critères d'optimisation au hasard et que vous vous attendez à ce que le testeur affiche les résultats du traitement de "Balance Max", ce n'est pas un problème du testeur (ou du manuel de l'utilisateur).
Le renommage formel de la colonne "Résultat" en "Critère d'optimisation" est illogique car cette colonne ne reflète pas les noms des critères d'optimisation mais lesrésultats numériques des tests selon les paramètres sélectionnés par l'utilisateur. Le nom d'un critère d'optimisation sélectionné par l'utilisateur peut toujours être consulté dans l'onglet "Paramètres".
Le nombre de clics sur les liens dans l'aide (guide de l'utilisateur) n'est pas pertinent pour cette question.
... pourquoi essayez-vous de décider ce qui est logique et bien et ce qui est illogique et mal ?
Je n'essaie pas de me décider, je sais :)
Je ne suis pas un administrateur. Attendez une réponse officielle, si vous êtes toujours convaincu de votre bon droit et de la présence de glitches-bugs, et si la discussion tranquille sur le forum vous irrite.
Dans les querelles et le "passage à la personnalité" n'est pas impliqué, donc l'absence de questions-réponses constructives sur ce sujet signifie la fin de la discussion. Bonne chance dans la résolution de vos questions !
Bonjour, Je me penche sur les méthodes de calcul des marges et j'ai trouvé un certain nombre de divergences possibles dans l'aide :
1.pour le Forex - il n'y a pas de prix;
2.pour les futures - il n'y a pas deMarketPrice;
Je me demande si j'ai bien interprété les termes suivants de l'équation :
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);
double Pourcentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL) ;
1.pour le forex
2. Pour les instruments de change
3. Taille du levier (pas l'intérêt)4. marge initiale
Pour insérer le code, utilisez l'éditeur.