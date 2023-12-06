Erreurs, bugs, questions - page 20
Passez en 3ème ou 4ème pour le moment.
Je suis passé à 3. Les données ont été chargées et toutes les transactions se sont mises en place. Maintenant, la question est de savoir comment je peux faire la même chose par programme dans mon EA. Je demande des données à l'environnement - pas de données - j'attends un certain temps (combien de temps attendre ?) - pas de données - j'essaie de passer par les serveurs. Comment programmer et suivre correctement cette situation ?
Et comment comptez-vous "traverser les serveurs" au moyen de MQL5 ?
En général, il s'agit d'une situation anormale, qui ne devrait tout simplement pas exister. Une version corrigée de ce problème sera publiée dans un avenir très proche.
J'ai déjà fait cette erreur deux fois, donc l'ATS (robot) doit être capable de la gérer, bien sûr je comprends, mais je ne sais pas comment faire. J'ai déjà eu affaire à cette situation deux fois, donc l'ATC (robot) devrait d'une manière ou d'une autre être capable de la gérer. Je comprends bien que vous fassiez tout votre possible pour exclure cette situation, mais vous ne pouvez pas l'exclure complètement. Une simple situation banale. Le serveur a planté et brûlé, toutes les citations ne me reviennent pas. C'est pour ça que vous faites une copie 4x. C'est une décision vitale.
Je pense qu'il serait logique d'introduire la commutation des serveurs dans le terminal. Nous, les développeurs de PBX, pourrions alors surveiller et réagir à cette situation. Pour l'instant, nous sommes impuissants. La seule solution est de recourir à des programmes externes, comme c'était le cas dans MT4, ce que nous ne voulons pas faire. Mais nous devrons le faire, car il s'agit d'une question de fiabilité du robot de trading.
Je ne sais pas quoi en faire, je vais devoir le faire, car c'est une question de fiabilité du travail du robot de trading.
Je ne sais pas comment au niveau de MQL5, mais au niveau du terminal le choix d'un serveur "pratique" (qui fonctionne) devrait être fait. Du moins en ce qui concerne la remise des devis.
il est possible de le faire. Cliquez sur l'icône de connexion dans la barre d'état :
Je ne parlais pas du mode manuel.
Je voulais dire, par exemple, un algorithme où, si le terminal ne détecte aucune connexion (ou des problèmes de données), il recherche des SERVEURS et choisit la MEILLEURE option et obtient des données du nouveau serveur.
Pouvez-vous me dire quelles sont les limitations lors du test d'une EA sur une itération ?
En particulier, êtes-vous intéressé par la capacité de lire/écrire des fichiers ?
C'est bien que vous puissiez le faire manuellement, c'est dommage que vous ne puissiez pas le faire à partir du logiciel. Re-scan 3 travail 1 serveur, ok, mais lequel des trois restants est plus pratique ? que les options ping le plus petit, ou la chaîne est la plus courte ... nous ne savons pas
Le point d'accès le plus "pratique" est sélectionné automatiquement : par la charge la plus faible sur le serveur et la meilleure qualité de connexion au serveur. On peut le constater grâce à l'indicateur situé à gauche du nom.
Vous pouvez également consulter la section d'aide du terminal "Barre d'état -> Menu de commutation des points d'accès".