Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ?
Est-ce que l'Alice de Yandex compte ?
Eh bien, à peine... Il y a une intrigue bien plus importante dans l'article. Alice souffre d'une mémoire courte et ne garde pas la conversation dans le contexte du sujet ou de l'histoire de l'ensemble du dialogue. Elle s'accroche au format standard de demande-réponse des chatbots. Toute requête non standard est transmise à un moteur de recherche. Son moteur n'a aucun lien avec le monde physique. En bref, il n'a rien à voir avec la technologie du graphe de connaissances. C'est ce qu'il m'a semblé quand j'y ai eu affaire.
Si nous parlons d'IA conversationnelle, elle est assez bien mise en œuvre dans les bots promotionnels modernes, y compris ceux destinés aux magasins. Les modèles proches de la libération et de l'installation dans les magasins reconnaissent les visages, se souviennent des visiteurs, des faits de la conversation (et des achats), et parlent en conséquence. Le plus gros problème jusqu'à présent est lorsque le promobot est entouré de plusieurs personnes et qu'il essaie de parler en même temps. J'ai vu des bégaiements en faisant ça.
J'aurais aimé avoir la chance de parler à de tels "promobots").
J'ai été brutalement arnaqué il y a quelques années lors d'un spectacle pour enfants. Une fille contrôlait si habilement un robot et imitait la communication que je croyais à l'intelligence artificielle. Je parlais à un robot, un robot intelligent. Je n'en croyais pas mes yeux. En consultant Google plus tard à la maison, j'ai ressenti de fortes émotions. Comment un homme adulte peut-il être si naïf
La méthode la plus simple et la plus efficace pour identifier une véritable IA consiste à poser des questions qui demandent des explications sur les causes physiques de phénomènes quotidiens ordinaires, par exemple : "expliquer la raison physique pour laquelle les vaches ne peuvent pas voler ?". Un humain peut facilement trouver la réponse, mais aucun chatbot ne peut donner une explication correcte et adéquate.
Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas voler ?
Tu as le vertige, hein ?
Tu as le vertige, hein ?
Maintenant je suis sûr que tu n'es pas un bot ! ))D'ailleurs, c'est plutôt d'ordre psychologique, et probablement même psychiatrique. Et le physique est un peu sur un autre plan. Alors peut-être que vous n'êtes pas un bot, mais un alien.))
Si l'IA ne se base pas sur la linguistique, mais sur les formes sémantiques, elle peut expliquer plus que cela. Et en principe, cette question a été résolue depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas annoncées et même si elles sont portées au débat public, cela ne servira à rien. Personne ne se contentera de l'intégrer dans la logique habituelle.
En ce qui me concerne, le développement de l'IA n'a pas fait du bien à l'humanité. Et faux sont ceux qui pensent que c'est intéressant et excitant. Il vaudrait mieux que ces technologies n'aient pas progressé.
Au fait, la "rusée" Alice répondrait quelque chose comme "qu'en pensez-vous ?".
Très impressionné par cet article sur les hubshttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ de 2017. Cela fait 3 ans et quel est le progrès ? Où est l'IA conversationnelle ? Pourquoi n'a-t-elle pas encore été vue et entendue ? Une telle technologie peut difficilement être classifiée ou cachée. N'ont-ils pas évolué ?
En parcourant l'article, j'ai eu l'impression de lire mes propres pensées racontées par quelqu'un d'autre. Sauf qu'il n'y a pas une once de philosophie, mais le niveau de compréhension de tout le reste est hors normes. C'est pourquoi je me demande pourquoi il n'y a rien de complet... Vous n'avez pas assez de philosophie ?))