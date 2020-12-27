Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 58
tant que vous ne recevez pas de "pourboire wi-fi".
Non... Vous n'auriez pas dû mettre un panneau sur le drone disant "Poste russe" et tout aurait été parfait.
Non... Ils n'auraient pas dû mettre un panneau sur le drone disant "Poste russe" et tout aurait été parfait.
Je me demande, si un drone coûte 1,2 million d'euros, combien de fois il faudra les frapper contre le mur pour obtenir le budget mensuel de la Bouriatie.
60.000 fois \ 12 = 5.000 drones par moisJe pense que j'ai exagéré l'ampleur de la tragédie.
Je me demande, si un drone coûte 1,2 million d'euros, combien de fois il faudra l'écraser contre un mur pour obtenir le budget mensuel de la Bouriatie.
60.000 fois \ 12 = 5.000 drones par moisJe pense que j'ai exagéré l'ampleur de la tragédie.
Pourquoi... pas du tout.
Le moteur en lui-même ne présente que peu d'intérêt, mais en tant qu'interface entre une véritable IA (si elle est créée un jour) et un humain, il est très bon, c'est-à-dire analogue au centre de la parole du cerveau.
Un réseau neuronal est une chose qui divise l'espace des caractéristiques en régions pendant la formation. Sur la base de cette propriété, il est possible de construire (lui apprendre), diverses tâches appliquées, telles que la classification, l'approximation, l'optimisation, le regroupement, etc. Bien entendu, chacune de ces tâches peut être résolue par l'appareil mathématique spécialisé - faire une approximation par la méthode des moindres carrés, optimiser par des méthodes de programmation linéaire, regrouper par la partition de Voronoï, etc. L'essentiel est de choisir correctement une cible d'apprentissage et de configurer correctement l'espace des caractéristiques.
Une autre qualité remarquable de la SN, qui explique pourquoi elle est si répandue dans la nature, est sa simplicité naturelle et le fait que même l'architecture primitive la plus simple, comme le perceptron à une couche de Rosenblatt, peut réaliser de nombreuses tâches, bien sûr, sous réserve de la restriction de la linéarité de la division dans l'espace des caractéristiques. Mais cette limite n'a été atteinte par l'évolution que des centaines de millions d'années après l'apparition du NS le plus simple.
Il est possible d'imaginer que tout s'est passé approximativement ainsi : après qu'une structure assez compliquée d'une cellule se soit formée au cours de l'évolution, des récepteurs de luminosité, de température, de salinité, etc. ont commencé à apparaître en elle d'une part, et d'autre part, des mécanismes exécutifs permettant de changer de place dans l'espace en fonction de l'état des récepteurs. En connectant les signaux des récepteurs à travers un certain additionneur et en transmettant les commandes à la sortie de celui-ci au mécanisme d'action, ici c'est un miracle : un prototype de la NS élémentaire apparaît.
.
Ses coefficients de pondération ont été sélectionnés et fixés par sélection naturelle. C'est ainsi que le comportement réflexe a évolué. À mesure que les organismes deviennent plus complexes et que le contrôle est spécialisé dans un seul organe - le cerveau - le comportement devient plus complexe. En principe, de grands complexes de systèmes réflexes peuvent réaliser des comportements très complexes, mais leur optimisation nécessite une sélection sur des dizaines de milliers de générations et des millions, voire des milliards d'individus.
Pour éliminer cette contradiction, une nouvelle étape révolutionnaire est franchie : le cerveau est capable de comportements réflexes conditionnés. Désormais, au cours d'une seule vie, l'individu peut optimiser son propre comportement en fonction de son environnement.
Une "course aux armements" évolutive s'ensuit : des comportements de plus en plus complexes sont sélectionnés dans les systèmes prédateurs/proies. À un moment donné, afin de gérer les comportements complexes et de hiérarchiser les cibles, il est nécessaire de disposer d'une interface spécialisée dans le cerveau - l'esprit - pour prédire le comportement des autres espèces et faire des suppositions sur la présence d'ennemis ou de nourriture.
Après des dizaines de millions d'années, l'évolution de cette interface et l'amélioration de la capacité de généralisation ont conduit à l'émergence de la conscience - la conscience de soi, le "moi". À mon avis, ce n'est qu'après l'émergence de la propriété de conscience de soi d'une IA qu'elle deviendra un esprit non biologique.
L'évolution de cette interface, l'amélioration de la capacité à généraliser, après des dizaines de millions d'années, a conduit à l'émergence de la conscience dans la conscience - la conscience de soi, son propre "soi". À mon avis, ce n'est qu'après l'émergence de la conscience de soi dans une IA qu'elle devient un esprit non biologique.
La conscience de soi n'est également qu'une hypothèse jusqu'à présent, elle n'a pas été prouvée et démontrée comme étant exacte ou non dans un arbre. Aujourd'hui déjà, il est possible en principe de fixer une tâche à tout système pour qu'il s'évalue lui-même. Une voiture, qu'en est-il du moteur. Alice, combien de personnes ont été satisfaites / insatisfaites sur la base de l'enquête. Et voilà, la conscience de soi))) sous une forme simplifiée.
Alice comment vous évaluez-vous, voyons voir. Wow, juste un as comment))))) 999% me veulent))) Oh, mec, Dieu merci ce n'est pas Vanya.)
(Très bien, c'est ça.)
Après des dizaines de millions d'années, l'évolution de cette interface et l'amélioration de la capacité de généralisation ont conduit à l'émergence de la conscience - la conscience de soi, le "moi". À mon avis, ce n'est qu'après l'émergence de la propriété de conscience de soi d'une IA qu'elle deviendra un esprit non biologique.