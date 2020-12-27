Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 23
En fait, l'intelligence artificielle a été inventée et largement utilisée depuis longtemps.
Vous regardez la télévision et lisez l'internet, il vous dit comment faire les choses et vous lui obéissez tous.
Votre intelligence est devenue artificielle.)
Il existe une catégorie de personnes dont le cerveau est dans une boîte et utilisé par d'autres personnes. L'autre catégorie est capable de penser et de prendre des décisions par elle-même.
L'essentiel, c'est que tout le monde parle de lui et que tout le monde en parle...
Je ne pense pas que ce soit vrai... Il est fort probable qu'il ne se soucie pas de ce que les gens disent de lui ou si quelqu'un parle de lui. L'homme a de l'argent et des intérêts, il ne se prive de rien :).
Mon point de vue est qu'il n'y a pas de conspiration. Chacun fait quelque chose qui l'intéresse. Certains tentent de fabriquer un robot d'assistance, d'autres essaient de reproduire la nature et d'explorer les possibilités de créer une intelligence. Et surtout, il n'y a pas de complot. C'est ce que je voulais dire.
Vous supposez probablement qu'il s'agit d'une sorte de conspiration, comme dans les films - dans une arrière-salle avec des rideaux aux fenêtres, à la lumière des bougies, avec un serment, en mettant la main sur votre cœur.
Et c'est simple, quand certaines personnes qui ont plus de pouvoir sur les autres ne disent pas aux autres tous leurs plans, c'est déjà une conspiration. Mais ce n'est pas grave non plus, tout le monde le fait, et les parents ne parlent pas à leurs enfants de tous leurs projets, même à l'égard de ces mêmes enfants.
Ah, si seulement. Mais il est possible de gérer de manière à ce que les gens pensent que ce sont leurs pensées. Et à ce stade, il est très difficile de prétendre que mes pensées sont mes pensées.
Oui, et les générateurs psychotroniques sont utilisés par les tsars depuis le Moyen Âge : festivals de masse, processions, manifestations, et surtout monastères soutenus par le tsar.
C'est aussi simple que cela,
C'est ce que je dis. C'était une partie de ma conversation avec Sergei.
Regardez Jacques Fresco... Il affirme que les gens ne peuvent tout simplement pas avoir leurs propres pensées, c'est-à-dire que nous nous pensons nous-mêmes, mais nous pensons dans les limites de notre vision du monde, qui est formée par l'environnement qui nous entoure. Il s'ensuit que les pensées ne nous appartiennent pas, mais il n'y a pas de raison pour les conspirations...
Eh bien, c'est juste l'opinion d'un homme, vous pouvez être d'accord avec elle ou non :)
Jacques Fresco n'a certainement pas de pensées propres.