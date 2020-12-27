Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 22
Ça ne change rien au fait qu'il cherche les ennuis avec son propre argent.
Vous avez tort, il cherche des ennuis avec l'argent des investisseurs.
Non, je ne me trompe pas - il faut aussi comprendre qu'il est lui-même actionnaire, qu'il y consacre aussi son temps (un homme d'idées) - comme personne d'autre ne remplit ce rôle. )))
PS^ Je pensais juste^ que chercher des ennuis pour lui-même avec l'argent des investisseurs était acceptable ????.
En fait, oui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où dépenser leur argent. Vous devez les aider.
Mais cela n'a rien à voir avec l'intelligence, artificielle ou naturelle.
En fait, l'intelligence artificielle a été inventée et largement utilisée depuis longtemps.
Vous regardez la télévision et lisez l'internet, il vous dit comment faire les choses et vous lui obéissez tous.
Votre intelligence est devenue artificielle.)
Comme prendre un prêt et aller en Turquie...
Ce sont des haltères pour le cerveau, plus il y a de cubes, plus c'est lourd.
Tout est différent. En général, les scientifiques ne sont pas vraiment intéressés par l'argent. Regarde, est-ce que ça ressemble à ça ?
Pensez-vous qu'il rentrait du travail le soir pour écrire ces vidéos ? Ou que voulez-vous dire ?
Il travaille juste comme responsable des relations publiques))
Pas vraiment une approche incorrecte du problème....
Par exemple :
Le plombier... ? Cherche-t-il des ennuis pour l'argent des investisseurs ?
Non, il fait un travail qu'il comprend et il est payé pour ça...
Investisseur... ? Il ne comprend pas comment travailler dans ce domaine spécifique, mais il SAIT qu'il peut y faire des bénéfices...
Le trader sait comment gagner de l'argent dans ce domaine, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'investisseur... étant donné son capital (celui de l'investisseur) alloué à ce secteur...