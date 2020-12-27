Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 9
Les scientifiques s'en sont amusés, il y a une liste de références en bas de page. Pour nous, l'intérêt est dans l'échelle des nombres, qu'il est impossible de résoudre un problème compliqué de notre vie par simple énumération dans un temps raisonnable. Autrement dit, on ne peut pas programmer en décrivant des séquences. Il est nécessaire de relier soit des mécanismes connus, que la nature a vus, soit d'inventer le vôtre pour les mêmes nombres d'années.
Ce qui ne peut pas être un simple dépassement, peut-être pas un simple dépassement. Je me suis souvent interrogé sur les programmeurs qui ont une si piètre opinion de leur domaine. Avec une telle attitude et une telle perspective, il est généralement possible de progresser, mais pas loin ou pas dans le sens du développement. Et vous êtes très jeune pour une attitude aussi destructrice dans votre domaine. :)
Il est vraiment plus facile d'utiliser des mécanismes existants que de créer des mécanismes artificiels. J'ai déjà exprimé cette idée ici. Ce n'est pas qu'il soit impossible de créer quelque chose de nouveau, de séparé ou même de nouveau. Mais les objectifs sont complètement différents. Ils manipulent donc ce qui est dans la nature. Sans aucun égard pour la vie ou la mort. Rien de sacré.
La durée de vie de l'univers est d'environ 13 milliards d'années. Est-ce qu'il va s'en sortir ?
J'ai bien peur que non :(. En fait, ce chiffre est tiré de la BBC - et constitue la limite mathématique que l'humanité atteindra..... au moins pour l'instant..... Même difficile à croire que le nombre ne peut pas être écrit plus de 10^10^123 bits (physiquement) - et ajusté que jamais du tout, pas même après des milliards d'années de développement
J'ai été à plusieurs reprises surpris par des programmeurs qui ont une si piètre opinion de leur domaine.
Eh bien, écoutez, l'expérience pèse sur l'esprit. Lorsque l'esprit est dépourvu de connaissances dans un domaine, on peut fantasmer de manière irréaliste. Lorsque l'on commence à étudier un domaine, on se familiarise avec les limites de ce domaine. Et vous vous enfermez dans ces limites. La connaissance vous permet de résoudre des problèmes que vous n'étiez pas en mesure de résoudre auparavant, mais elle enracine l'esprit, créant davantage de pessimisme. Tel est le retour sur investissement.
La durée de vie de l'univers est d'environ 13 milliards d'années.
Il y a un individu qui a pris la pose du lotus. J'aimerais qu'il ait un hoquet. :)
Le temps n'est pas un paramètre absolu, Alexei. Et même certaines sphères de la science bégaient parfois à ce sujet (bien que cela n'aille pas plus loin que des hoquets). Et l'Univers est aussi une notion conditionnelle. Ce que je veux dire ... c'est que lorsque le programme établi (et toute science académique n'est rien d'autre qu'un programme établi), limité par une spécificité étroite, commence à définir à partir de son format ce qui n'est pas prescrit, il en sort quelque chose d'irréel et qui n'a aucun sens à appliquer aux phénomènes et aux processus dont les images ne sont pas reflétées dans ses tableaux et ses algorithmes.
Votre expression, comme celle sur les singes, part d'un X vide, au-delà duquel il peut y avoir une infinité de valeurs non seulement linéaires, mais aussi autres que linéaires. Mais conduit par une formule mathématique linéaire à une valeur spécifique. Et de telles conclusions ne peuvent être qualifiées autrement que de schizophrénie...
Eh bien, écoutez, l'expérience pèse sur l'esprit. Lorsque l'esprit est dépourvu de connaissances dans un domaine, on peut fantasmer de manière irréaliste. Lorsque vous commencez à étudier un domaine, vous vous familiarisez avec les limites de ce domaine. Et vous vous enfermez dans ces limites. La connaissance vous permet de résoudre des problèmes que vous n'étiez pas en mesure de résoudre auparavant, mais elle immobilise l'esprit, créant ainsi plus de pessimisme. C'est le prix à payer.
Oui, je me souviens sur quoi ont buté nos tentatives dans le même fil. Mais réfléchissez à ceci : toutes les découvertes plus ou moins importantes ont été faites non pas par ceux qui ont chargé leur cerveau d'images des obstacles dont vous parlez, mais par ceux qui ont surmonté ces obstacles par une vision directe du monde, et non pas par les images conventionnelles prescrites dans une science particulière à un moment particulier.
Oui ? Je vais devoir le lire. Où est-ce que c'est écrit ?
allez directement dans le moteur de recherche - il y a tellement de copies cassées que la moitié de l'Internet est inondée ... les mathématiciens sont drôles et tout aussi défoncés que nous :-)
également "le cerveau de Boltzmann", qui a) l'était probablement, b) si "a" est correct, alors nous sommes en lui, nous sommes sa paranoïa :-)
il y a des mesures cantoriennes, mais pour une telle chose il faut déjà la prendre sur la poitrine
En effet, comment l'intelligence artificielle a-t-elle réellement aidé le marché boursier ?
https://www.mql5.com/ru/forum/86386
pas encore de fin en vue.
mais il faudrait que tu sois sur ta poitrine pour ça.
Vitaly, vous avez un esprit clair dans ce domaine. Peut-être que certains de vos fantasmes libres trouveront une confirmation. Je ne critiquerai pas tout de suite, pour ne pas effrayer l'idée.
Et selon quels paramètres distinguez-vous les fantasmes dits libres d'une vision réaliste ? Comment faire la différence entre Zeland et Einstein, Newton ou Galilée ? Si à l'origine vous avez, comme vous le dites, un "esprit pur" ?
Avec un "esprit pur" dans votre veine, il n'y a rien à faire du tout dans ce monde. Il s'adonnera à des fantaisies gratuites jusqu'à ce qu'il soit chargé des images d'objectifs, de coordonnées et de barrières dont le régime actuel a besoin.