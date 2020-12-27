Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 59
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En fait, la relation prédateur-proie n'a pas disparu, elle s'est traduite dans le contexte de structures socio-économiques plus complexes ; le "cerveau reptilien" est présent parmi nous tous les jours et s'active à certains moments ; l'homme reste le même prédateur, mais avec un système nerveux considérablement accru et une rétroaction positive sur l'agressivité, malgré le fait que les religions abrahamiques ont essayé de le transformer en "mangeur de plantes" pendant quelques millénaires - mais cela n'a pas fonctionné...
En fait, la relation prédateur-proie n'a pas disparu, elle s'est traduite dans le contexte de structures socio-économiques plus complexes ; le "cerveau reptilien" est présent parmi nous tous les jours et s'active à certains moments ; l'homme reste le même prédateur, mais avec un système nerveux beaucoup plus développé et une rétroaction positive sur l'agressivité, malgré le fait que les religions abrahamiques ont essayé d'en faire un "herbivore" pendant quelques milliers d'années - cela n'a pas marché...
Oui... Soit les instincts servent la Raison, l'aidant à survivre, soit la Raison sert les instincts, dégénérant et retournant à l'élément animal, perdant la moralité et la conscience de soi. )
Voici un article intéressant datant de 2008, rédigé par Yurixx:
Outre la voie naturelle du développement humain, deux autres aspects sont liés à cette situation : la volonté humaine et la liberté de choix. Les deux sont un don de Dieu. Cependant, la manière dont une personne fait usage de ce don dépend uniquement d'elle - en pleine conformité avec sa liberté de choix. Tout le monde se fait prendre là-dessus. L'ignorance, l'inconscience, la vision limitée du monde conduisent au fait que l'homme en sait trop peu (ou rien) sur ce qui se trouve au-delà de sa volonté. Il pense : "Si je le veux, c'est l'essentiel, l'atteindre, satisfaire mes désirs - c'est le sens de la vie. Et c'est ici que l'on prend toute la mesure de l'expérience très amère que SK a décrite. On ne sait pas combien de vies il devra passer pour réaliser que ses désirs ne sont qu'une moya, un mokrok de la vie. Et combien d'autres vies il faudra pour effacer tout ce qu'il a fait. Il y a une raison pour laquelle le péché d'ignorance est l'un des sept mortels péché dans l'orthodoxie, et avec la même force est présent dans le bouddhisme, le lamaïsme, le taoïsme et toutes les branches de la voie spirituelle.
En 2005, pendant l'été, j'ai rencontré un homme qui avait étudié le qigong avec Mantek Chia, était un instructeur certifié et avait le droit d'enseigner plusieurs étapes de nombreuses pratiques Mantek. Comme je m'étais débrouillé tout seul, j'ai voulu participer au séminaire et j'ai appris à le connaître assez bien. Je n'ai pas énuméré toutes ses capacités, il était aussi un guérisseur, il pouvait ressentir parfaitement les énergies du patient, il les soulevait juste comme ça. Il était également très doué pour travailler avec l'énergie, l'absorbant comme une éponge à partir de différentes sources. Il s'est avéré qu'il pouvait tirer de l'énergie d'une personne ou déverser sa propre négativité sur une personne.
Imaginez ma stupéfaction quand j'ai découvert qu'il était un gros buveur. Je lui ai dit : "Comment est-ce possible ? Après tout, selon Manteca, l'accumulation d'énergie est nécessaire pour la transformer vers le haut, pour transformer le qi en énergie spirituelle." Mais pour une raison quelconque, il n'était pas intéressé par ça. Il s'intéressait à l'argent et aux femmes, il se délectait des aspects énergétiques de l'interaction avec les gens et aussi du fait que l'homme ordinaire n'a aucun contrôle sur ces processus et est donc un jouet inconscient et aveugle entre ses mains. Tout en aidant dans un domaine, il en brisait beaucoup d'autres. Le mal qu'il a infligé aux gens sur le plan de l'âme et de l'esprit était bien plus grand que le bénéfice qu'il a apporté à la santé. Et tout cela s'est accompagné d'une accumulation d'énergie.
Mais comme l'énergie n'allait nulle part, au bout d'un moment, il a commencé à éclater, à devenir abrasif, irritable et irrésistiblement attiré par la bouteille. Une fois qu'il avait bu un verre ou deux, il ne pouvait plus s'arrêter. Il perdrait complètement la raison. Il buvait sans arrêt pendant 7 à 10 jours, ne mangeait rien, vivait comme un sans-abri dans la rue, personne ne savait où, ne reprenait ses esprits que jusqu'à ce qu'il dise : "J'en veux plus et je vais boire. Je ne reprenais mes esprits que lorsque j'étais complètement épuisé. Et le cycle recommençait : je me nettoyais, je grossissais, je commençais à travailler et à gagner de l'argent, je trouvais une autre femme, je me remettais en selle ! L'ensemble du cycle a duré 3 à 4 mois. Et une telle vie lui plaisait, il ne voulait rien changer : c'est la classe ! en passion, lumineux, aussi plein que je veux ! Même dans la merde totale, dans une flaque de sa propre pisse - et c'est génial ! C'étaient ses valeurs et ses objectifs.
Ça s'est terminé comme je l'avais dit. À l'été 2006, il a été enterré. Non, non, il était plus ou moins en bonne santé. L'homme savait comment travailler avec les énergies. Mais lors d'une autre beuverie, il s'en est pris à quelqu'un et a été frappé à la tête avec un morceau de tuyau. Il est entré en soins intensifs, en est sorti un mois plus tard, et a été enterré deux mois plus tard.
C'était une leçon intéressante pour moi. Il s'avère que le type de pratique n'est pas aussi important que la raison pour laquelle on la pratique et la façon dont on utilise ce qu'on en retire. Par la suite, j'ai rencontré des cas similaires plus d'une fois - j'ai commencé à les voir et à les comprendre.
Si vous traduisez cela par une analogie, cela donne ceci . Imaginez une compétition de boxe entre adolescents. Et voilà qu'un homme adulte, en pleine santé, vient à eux. Et il cache des poings américains dans ses gants. C'est à peu près ce à quoi ressemble le moindre avantage dont dispose une personne pour communiquer avec les plans subtils. Et ensuite il commence à frapper des gars sur le ring. Et pourquoi ? Parce qu'il veut obtenir la coupe et l'argent du prix ! Et tu sais comment les filles vont regarder le champion ? Cependant, l'arbitre dans ce ring ne se trompe jamais. Et sa justice est sans faille. Et sa décision ne peut être contestée. Il peut disqualifier une fille jusqu'à la fin de la compétition. Ou pour le reste de sa vie. Et pour tous ceux qui suivront. Et cela s'applique aussi bien à l'utilisation des para-opportunités dans le domaine du forex qu'à leur utilisation dans l'interaction humaine.
"Traiter avec le diable", dont tout le monde a entendu parler mais que la plupart considèrent comme une frayeur religieuse, est en fait un phénomène courant, très courant. Chaque fois qu'une personne, en faisant son libre choix, préfère des valeurs inférieures (par exemple, des valeurs matérielles) à des valeurs supérieures (par exemple, des valeurs spirituelles), elle obtient ce qu'elle veut. Mais pour cela, bien sûr, il faut payer. Sinon, la loi de la conservation de l'énergie ne pourrait tout simplement pas exister. Et le paiement "matériel pour matériel" ne fonctionne pas ici - ce n'est pas le Forex. Vous devez donner quelque chose qui ne peut être acheté pour aucune valeur matérielle. C'est pourquoi on parle de "valeurs supérieures". Malheureusement, peu de gens le comprennent et peu y réfléchissent. Et ils se demandent alors : pourquoi avons-nous de l'argent mais pas le bonheur ? pourquoi le karma est-il si mauvais ? etc.
//--------------------------------------------------------------------
Lire le sujet: https://www.mql5.com/ru/forum/103287
Comme les gens avaient l'habitude d'écrire sur ce forum... Où sont-ils maintenant... ?
P.S. L'histoire surlignée en jaune montre comment la raison peut servir les instincts primaires.
P.S.S. Dans le contexte de notre sujet - l'IA n'acquerra jamais les mêmes qualités que ce type étrange.
Voici un article intéressant datant de 2008, rédigé par Yurixx:
C'est juste que les gens sont très inconstants et construisent leur propre prison mentale.
vous vous amuserez, vous serez nourris - si vous êtes un mage et un chaos.
Les jours du Raspoutinisme et de l'occultisme ne sont jamais révolus. Il semble qu'elle soit transmise à un niveau génétique.
La substitution de concepts est toujours la base de la croyance..... corpo.... religo... familial... et toutes sortes d'autres choses. la vérité n'est pas là en premier lieu))))
Voici un article intéressant datant de 2008...
L'époque de Raspoutine et de l'occultisme n'est pas encore révolue. Il semble qu'elle soit transmise à un niveau génétique.
Pas de biofield, pas de chakras, pas de canaux énergétiques ?