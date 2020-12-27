Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 34
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et surtout, je ne dis pas que l'intellectualisation des machines n'est pas possible. Je disais que la technologie actuelle ne le permettra pas tant qu'elle ne résoudra pas les problèmes que j'ai évoqués. Il a été question des Chinois, je sais qu'ils y travaillent. Mais jusqu'à ce que les machines passent le test de Tureign, elles sont des algorithmes de généralisation, mais dès qu'elles le passeront, elles seront des intellectuels. Des questions ?
Le test de Younagyrgyn est certainement courageux. Mikhail, mon frère... réalise-toi. A partir de cette option, je vous parlerais sur la base des imprimés
Le test de Younagyrgyn est certainement courageux. Mikhail, mon frère... réalise-toi. A partir de cette option, je vous parlerais sur la base des imprimés
L'intelligence artificielle ne s'en attribuera pas non plus le mérite. Bien que je pense que c'est un avantage... mais quand même..... si on parle de la différence :-)
Vos informations, Mikhail ? L'IA ne s'en attribuera certainement pas le mérite.
Vos informations, Mikhail ? L'IA ne s'en attribuera certainement pas le mérite.
Pas d'intelligence artificielle, mais une démonstration d'un algorithme génétique. Des voitures de course, peut-être que qui ne les a pas vues.
Pas d'intelligence artificielle, mais une démonstration d'un algorithme génétique. Des voitures de course, peut-être que qui ne les a pas vues.
Et surtout, je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas possible. Je disais que la technologie actuelle ne le permettra pas tant qu'elle ne résoudra pas les problèmes que j'ai mentionnés. Il a également été question des Chinois, je sais qu'ils travaillent dans cette direction. Mais jusqu'à ce que les machines passent le test de Tureign, elles sont des algorithmes de généralisation, mais dès qu'elles le passeront, elles seront des intellectuels. Des questions ?
Mais nous parlons de choses élevées ici,
Oh pardon, je viens d'arriver, je n'étais pas au courant. Je vais le lire dans une minute.