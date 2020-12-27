Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 34

Nouveau commentaire
 
Mihail Marchukajtes:
Et surtout, je ne dis pas que l'intellectualisation des machines n'est pas possible. Je disais que la technologie actuelle ne le permettra pas tant qu'elle ne résoudra pas les problèmes que j'ai évoqués. Il a été question des Chinois, je sais qu'ils y travaillent. Mais jusqu'à ce que les machines passent le test de Tureign, elles sont des algorithmes de généralisation, mais dès qu'elles le passeront, elles seront des intellectuels. Des questions ?

Le test de Younagyrgyn est certainement courageux. Mikhail, mon frère... réalise-toi. A partir de cette option, je vous parlerais sur la base des imprimés

 
En outre, l'intelligence artificielle ne s'attribuera pas de mérite. Bien que je pense que c'est un avantage... mais quand même..... si on parle de la différence :-)
 
Vitaliy Maznev:

Le test de Younagyrgyn est certainement courageux. Mikhail, mon frère... réalise-toi. A partir de cette option, je vous parlerais sur la base des imprimés

Désolé, je ne suis pas familier avec ce genre de test..... J'ai même peur de le googler. J'ai peur qu'il me dise simplement d'aller me faire foutre :-)
 
Mihail Marchukajtes:
L'intelligence artificielle ne s'en attribuera pas non plus le mérite. Bien que je pense que c'est un avantage... mais quand même..... si on parle de la différence :-)

Vos informations, Mikhail ? L'IA ne s'en attribuera certainement pas le mérite.

 
A en juger par les informations sur Internet, je pense que la voiture deviendra intelligente quand elle voudra nous tuer. :-) Trop de négativité en général et son désir sera une réaction naturelle du corps :-) Skynet, vous ne pouvez pas le vendre :-))))))
 
Vitaliy Maznev:

Vos informations, Mikhail ? L'IA ne s'en attribuera certainement pas le mérite.

Vous demandez ce que l'IA peut et ce que je peux. uniquement dans ce contexte :-)
 

Pas d'intelligence artificielle, mais une démonstration d'un algorithme génétique. Des voitures de course, peut-être que qui ne les a pas vues.


 
Aleksei Stepanenko:

Pas d'intelligence artificielle, mais une démonstration d'un algorithme génétique. Des voitures de course, peut-être que qui ne les a pas vues.


J'ai... drôle en fait..... Le fait d'apprendre est en apparence. Mais nous parlons ici de matière dense, que l'IA ne peut d'ailleurs pas comprendre à ce stade :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Et surtout, je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas possible. Je disais que la technologie actuelle ne le permettra pas tant qu'elle ne résoudra pas les problèmes que j'ai mentionnés. Il a également été question des Chinois, je sais qu'ils travaillent dans cette direction. Mais jusqu'à ce que les machines passent le test de Tureign, elles sont des algorithmes de généralisation, mais dès qu'elles le passeront, elles seront des intellectuels. Des questions ?
La réussite du test de Turing dépend largement des capacités intellectuelles du testeur, et pas seulement de la machine). Avec l'un, le prog réussira le test, et avec l'autre, il échouera.
 
Mihail Marchukajtes:
Mais nous parlons de choses élevées ici,

Oh pardon, je viens d'arriver, je n'étais pas au courant. Je vais le lire dans une minute.

1...272829303132333435363738394041...74
Nouveau commentaire