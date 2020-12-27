Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 6
И здесь опять же присутствуют два фактора: 1) Питание 2) Избегание света. Эти два фактора разумеется работали в совокупности и амеба старалась как могла достичь оптимальных для себя условий. Как любое другое существо, которое ощущает и переживает.
A propos, il s'agit d'une combinaison qui peut être programmée sans l'utilisation de matériel vivant. Et ce n'est pas beaucoup plus compliqué (à mon avis, bien sûr) que d'utiliser une amibe à cette fin.
Il est possible de distribuer, par exemple, à la place de la masse nutritive, un certain fond énergétique, auquel les nanorobots réagiront. En même temps, nous pouvons leur confier une deuxième tâche : éviter un autre arrière-plan alternatif.
Vous dites donc que l'IA en tant qu'idée est le produit d'un marché technologique en pleine croissance et que, comme tous ses produits, elle appartiendra tôt ou tard au passé lorsque l'attention et l'intérêt qu'elle suscite diminueront ? Et par conséquent, personne n'investira un centime dans le développement de l'IA parce que les "donneurs" de marché se refroidiront, tout comme ils se sont refroidis autrefois pour voler vers la lune ?
C'est un point de vue intéressant. Je n'ai pas regardé la question sous cet angle.Le battage médiatique disparaît - l'IA meurt...))
Oui.
Eh bien oui, c'est un comportement complexe, et il ne se répétera pas exactement la fois suivante. C'est la différence entre un être vivant et un programme.
Si vous relisez et reproduisez l'exemple ci-dessus dans votre esprit, vous comprendrez essentiellement que cela dépend des tâches et des outils. Si vous remplacez l'amibe par des nanorobots, son comportement ne se répétera pas non plus, car elle générera son comportement en fonction de la situation.
Je ne sais pas quoi répondre à ça. Je vais devoir y réfléchir...
Qu'y a-t-il à objecter ? Demandez à quel doigt Zeland a sorti ça. Si son doigt...
Si on remplace l'amibe par des nanorobots.
Alors qu'est-ce qui contrôle les nanorobots ?
Un programme. Et il peut être téléchargé directement sur eux et ils travailleront alors de manière autonome. Vous pouvez aussi les synchroniser sans fil et les ajuster en temps réel. Alors ce ne sera pas un réseau autonome mais un réseau interactif :)Il n'y a que deux tâches ici. Et les deux sont simples : 1) suivre et absorber un fond, 2) éviter un second fond.
Comment un programme peut-il faire la différence dans l'action ? Ce qui est nécessaire, c'est d'obtenir une variété constante dans les choix disponibles.
En observant la nature, nous avons copié le neurone et l'algorithme génétique. Ce sont les choses qui produisent une diversité consciente. Mais voici une amibe qui montre qu'on peut le faire sans neurone. Serait-ce la troisième option ? Laissez-nous, Vitaly, proposer un logiciel analogue.