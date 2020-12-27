Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Lorsqu'il s'agit de savoir comment se déroule un brainstorming, il existe généralement des experts en la matière. Et si un génie travaille, je pense qu'il le voit juste dans son esprit. Est-il possible pour une personne non entraînée de toucher accidentellement la cible, probablement oui. Mais combien de temps cela prendra-t-il ? Il faut encore avoir une idée de ce qu'il faut chercher et où chercher.
De notre longue conversation, je ne comprends pas bien, cherchons-nous quelque chose ou échangeons-nous simplement des opinions ?
De notre longue conversation, je ne comprends pas bien, cherchons-nous quelque chose ou échangeons-nous simplement des opinions ?
L'un interfère-t-il avec l'autre ? Il arrive souvent que même dans des dialogues apparemment sans intérêt, on puisse faire des découvertes. Là encore, cela dépend des modes de perception des porteurs. Une personne peut être en mode loisirs tout le temps et percevoir toute donnée comme une occasion de rire ou de souligner son importance.
C'est l'illusion des sens, avec des fins inutiles qui s'y joignent, se déplaçant vers AD sur une route inutile.
Très impressionné par cet article sur les hubshttps://habr.com/ru/company/smileexpo/blog/409051/ de 2017. Cela fait 3 ans et quel est le progrès ? Où est l'IA conversationnelle ? Pourquoi n'a-t-elle pas encore été vue et entendue ? Une telle technologie peut difficilement être classifiée ou cachée. N'ont-ils pas évolué ?
En parcourant l'article, j'ai eu l'impression de lire mes propres pensées racontées par quelqu'un d'autre. Sauf qu'il n'y a pas une once de philosophie, mais le niveau de compréhension de tout le reste est hors normes. C'est pourquoi je me demande pourquoi il n'y a rien de complet... Vous n'avez pas assez de philosophie ?))
Peter,
Si votre anglais est bon, je vous recommande la chaîne youtube thématique d'Alex Friedman.
Pour résumer, le terme IA a été démonté par les marketeurs, il existe des caméras de téléphone portable avec IA, les systèmes de reconnaissance faciale sont également IA, les MFP avec intelligence artificielle détectent le type de document scanné (commande, mémo, facture, etc., etc.). Voici un autre exemple impressionnant d'utilisation de l'IA étroite, tiré de Google https://www.youtube.com/watch?v=D5VN56jQMWM&feature=youtu.be&t=59. La Sberbank a récemment mis en place un service similaire de notification par téléphone pour les offres spéciales.
L'IA étroite ne surprend plus personne depuis longtemps. Il n'y a pas de percée dans le domaine de l'intelligence artificielle au sens large ou de l'IA générale et on ne s'y attend pas.
Pourquoi pas ? Voici un singe assez intelligent qui se dispute avec un mentor.
"Intelligence" est juste un mot. L'artificiel ne peut pas être l'intelligence pour de vrai. Il travaille avec une base de connaissances. Techniques de collecte de "connaissances", d'extraction de données de la base de données et de synthèse. C'est en fait ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est là que vont les travaux - comment préparer la base de "connaissances", comment en "extraire" rapidement des connaissances, comment les généraliser. En général, il y a peu d'intérêt, mais les militaires n'ont pas un intérêt enfantin.
Une amibe sans neurones, parce qu'elle est elle-même comme un neurone, combine la fonction d'un neurone avec son corps physique. Il y a aussi la photosynthèse, et par une certaine force, les plantes se tendent et se tournent vers la lumière et contournent les obstacles - pas pire qu'une amibe.
Il y a aussi la photosynthèse, et par une certaine force, les plantes se tendent et se tournent vers la lumière, des obstacles ronds - pas pire qu'une amibe.
Oooh, c'est vrai. Il y a des lois dans le monde qui sont de l'intelligence. Pas l'intelligence du point humain, mais l'intelligence globale. Il n'est guère possible de répéter une telle chose. Si certaines parties du processus sont plus ou moins claires : réactions chimiques, lois physiques (que nous acceptons également avec des réserves), la compréhension de la force motrice du monde est un désastre.