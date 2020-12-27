Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 2
Si l'IA ne se base pas sur la linguistique, mais sur les formes sémantiques, elle peut expliquer plus que cela. Et en principe, cette question a été résolue depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas annoncées, et même si elles étaient discutées publiquement, cela ne servirait à rien. Personne ne se contentera de l'intégrer dans la logique habituelle.
En ce qui me concerne, le développement de l'IA n'a pas fait du bien à l'humanité. Et faux sont ceux qui pensent que c'est intéressant et excitant. Il serait préférable que ces technologies ne progressent pas.
Tout à fait d'accord. Seule l'arrivée de l'IA n'empêchera rien et l'humanité "profitera" de toutes les conséquences "miraculeuses" de son invention. Je pense que plus d'une génération s'apitoiera sur son sort et maudira l'IA "infâme".
Tout est arrivé et beaucoup en profitent depuis longtemps. D'autres n'y connaissent pas grand-chose. Oui, et notre propre système cognitif est fondamentalement inconscient. Sinon, il aurait remarqué beaucoup de choses depuis longtemps. Bientôt, il n'y aura plus rien à remarquer. Personnellement, je ne suis pas contre l'IA et les algorithmes. J'ai une aversion pour ces structures destructrices qui possèdent et ont des droits exclusifs sur ces technologies. Pour la commodité et le développement humain, ces technologies, si elles sont et seront partiellement utilisées, le seront pour des broutilles et en dernier lieu.
Je soutiens Vitaly. Il existe une hypothèse qui tente d'expliquer le paradoxe de Fermi. Ce paradoxe consiste en ce que nous ne voyons pas de signes de vie dans l'Univers alors qu'il y a eu suffisamment de temps pour son existence et ses possibilités. Ainsi, une hypothèse suggère que des civilisations naissent et disparaissent rapidement sans se rencontrer. Il existe un mécanisme universel pour la disparition de toutes les civilisations. Parce qu'aucun n'a survécu. Pourquoi ne survivent-ils pas ? Sommes-nous les prochains ?
Les autres formes de vie ne sont pas vraiment un sujet pertinent pour cette ressource. Mais tout n'est pas si clair dans ce domaine non plus. :)
Jusqu'à présent, les limites "mentales" de l'IA l'ont empêchée de conquérir toutes les niches de l'activité humaine, mais c'est temporaire. En fait, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'"intelligence" d'un chien, mais étant donné la vitesse et l'ampleur des recherches dans ce domaine, il est concevable que nous dépassions très rapidement les singes.
Je ne suis pas un opposant de l'IA et des algorithmes. J'ai une aversion pour ces entités destructrices qui possèdent et ont des droits exclusifs sur ces technologies.
Ah, lisez votre prochain message. Alors je ne le soutiens pas.
En fait, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'"esprit" d'un chien, mais vu la rapidité et l'ampleur des recherches dans ce domaine, on peut supposer que nous dépasserons très rapidement l'esprit des singes.
Je m'excuse d'avance, par "nous", vous voulez dire quoi ? L'IA, ses développeurs, ou vous-même en tant que membre de l'espèce humaine ? :)
Humanité). (J'en fais, pour ainsi dire, partie, et je m'entends donc aussi avec moi-même.) :))))