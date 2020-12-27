Intelligence artificielle 2020 - y a-t-il des progrès ? - page 25

Nouveau commentaire
 
Dmitry Fedoseev:

Il ne s'agissait pas de se percher sur ceux qui venaient.

Au contraire. Ils sont venus, et ont remonté le moral de ceux qui étaient là.
 
Artyom Trishkin:
Au contraire. Ils sont venus, et ont trempé ceux qui étaient là.

Pour ceux qui ne l'ont pas été.

 
Artyom Trishkin:
C'est le contraire qui est vrai. Ils sont venus et ont payé ceux qui l'étaient.
Dmitry Fedoseev:

Pour ceux qui ne l'ont pas été.

Peu importe comment vous le tournez, c'est la même chose. ))))

 

L'intelligence artificielle après 2020. Mikhail Burtsev


 
Aleksei Stepanenko:

L'intelligence artificielle après 2020. Mikhail Burtsev


C'est ça, tu me fais chier. C'est des conneries. Je vais prendre ma caméra et enregistrer une vidéo d'ici ce soir. Je vais le poster.
 

un bon article sur le sujet :

Intelligence artificielle, réseaux neuronaux et apprentissage automatique en marketing : quelle est la différence ?

Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
Искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучение | Блог Mail.Ru Cloud Solutions
  • 2019.02.22
  • Станислав Макаров
  • mcs.mail.ru
Искусственный интеллект (ИИ) сейчас на волне хайпа и, в отличие от блокчейна, падения интереса к теме пока не наблюдается. Это значит, что нас продолжат бомбардировать удивительными сообщениями из мира ИИ – то вселять надежду на скорое всеобщее благоденствие, то пугать апокалипсисом восстания машин в духе Терминатора. Чем отличается нейросеть...
 
La vidéo a été enregistrée. Traitement en cours. Stand by.
 
Mihail Marchukajtes:
Vidéo enregistrée. Traitement en cours. Attendez.
Voilà, c'est une autre chose ! Ce n'est pas très instructif de se contenter de babiller sur .


Igor Makanu:

un bon article sur le sujet :

Intelligence artificielle, réseaux neuronaux et apprentissage automatique en marketing : quelle est la différence ?

 

Je m'excuse tout de suite pour la qualité du son. J'avais beau essayer, je n'arrivais pas à faire baisser le bruit.

Et oui, il s'agit uniquement de mon opinion, avec laquelle vous pouvez être en désaccord et je suis heureux d'entendre vos arguments.


 
Mikhail, bien joué ! Tous deux sont émotionnellement heureux d'entendre et de voir, et sont essentiellement d'accord ! Bravo !
1...181920212223242526272829303132...74
Nouveau commentaire