Maxim Dmitrievsky:

Qu'est-ce que vous n'approuvez pas alors ?

Pourquoi le mot "personnalité" est-il entre guillemets ?
Реter Konow:
Pourquoi le mot "personnalité" est-il entre guillemets ?

selon les règles de la langue russe

 
Maxim Dmitrievsky:

selon les règles de la langue russe

Sérieusement ? Sûrement pas par le contexte ?
 
Maxim Dmitrievsky:

Tu es stupide ?

Ooh ! On vous a posé une question culturelle - pourquoi mettre le mot Personnalité entre guillemets ?
Fast235:

Max, ne supprime pas les messages.

J'ai ajouté beaucoup de choses, j'admets que j'avais tort, je suis désolé.

Même si tu dois être traîné tout le temps.
Comment vous ont-ils laissé sortir de votre cage ?
 
transcendreamer:
Gorgias a été un peu rapide à sauter aux mauvaises conclusions. Il juge tous les autres par lui-même.
 
Vladimir Baskakov:
Comment vous ont-ils laissé sortir de votre cage ?

a probablement donné les signes d'un homme, et vous y irez bientôt, essayez, je ne sais même pas qui va vous tirer), aussi offensée que vous soyez

 

https://3dnews.ru/1015293

Une percée est imminente. Si cette technologie est combinée au même cadre conceptuel innovant du ministère de la défense, nous aurons la prochaine génération d'IA.

GlobalFoundries собралась делать аналоговые ИИ-процессоры, которые на порядки эффективнее обычных
Il est étrange que les progrès des ordinateurs quantiques soient au point mort. Des résultats incroyables, dignes de Dieu, ont été promis, mais tout est calme. Il déploie instantanément toutes les combinaisons d'états complexes des bits en raison de la propriété quantique de superposition, mais, à l'exception du décryptage des codes, aucune utilisation n'a encore été trouvée...

Et la technologie ci-dessus est intéressante, non pas même pour sa vitesse ou sa précision, mais parce qu'elle tente de combiner mémoire et processeur en une seule entité. Si elle réussit sur le plan conceptuel, une percée de l'IA est assurée, et peu importe que le système soit numérique ou analogique.
