League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 349
Oui.... Le théâtre à un seul acteur - florissant dans toute sa splendeur !!!!!!!:-)
Georges - pourquoi voudrais-tu être surpris ?
Votre ligue donne-t-elle beaucoup de "lait" ? Où puis-je le voir ? Je connais un PAMM dans les Alpes... Peut-être y a-t-il un autre contrôle ? Lancez-moi un lien - vous pouvez le faire en personne ! Sps ! !!
Je ne veux pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit...
Je n'impose rien à personne, je dis simplement que la Ligue des systèmes de trading est un ensemble de TS simples, affinés sur l'historique, et travaillant sur la démo.
C'EST ÇA !
Il n'y a rien d'autre dans la Ligue.
Je l'ai dit plus d'une fois - lorsque mon conseiller expert a commencé à perdre de l'argent, je ne savais pas quoi faire. Comment comprendre pourquoi le système a cessé de fonctionner, et quels sont les systèmes qui fonctionnent maintenant ?
Eh bien, j'ai créé la Ligue précisément pour répondre à ces questions. Et maintenant, lorsque mon conseiller expert cesse de fonctionner - je n'ai pas de questions - j'ai une douzaine d'autres experts qui fonctionnent très bien.
Il ne reste que la question de la durabilité et de la stabilité. La règle des 20/80 est en vigueur : seuls 20 % des systèmes sélectionnés continuent à donner de bons résultats. Les 80 % restants - après avoir été installés dans le compte réel - échouent.
En conséquence, je "traîne autour de zéro" - je n'ai pas de quoi me vanter.
Ce n'est pas comme si j'imposais quelque chose à qui que ce soit...
Georges, pas besoin de se vanter - suffisamment de résultats, comme ici:
(regardez cette approche commerciale)
C'est votre PAMM?
(honnêtement, quel connard) Il n'y a pas de poisson ici. J'ai lu la description - elle semble bien écrite, puis j'ai apparemment abandonné cette approche.....
"
TC est combiné. Seule la paire eurodollar est utilisée.
La partie tendance - sur le graphique journalier, en utilisant l'analyse des vagues et des modèles.
La partie plate - scalping sur les petites échelles de temps, intraday, en utilisant le stochastique et l'indicateur de canal développé personnellement.
Maintenant, je négocie avec une grande agressivité, les stop-loss sont toujours fixés, mais leur taille peut atteindre 15 pour cent de mon dépôt.
A l'avenir, je vais abandonner le scalping et diminuer l'agressivité. Seuls les plans quotidiens seront négociés, un Expert Advisor spécialement développé est utilisé.
Dans les prochains jours, il y aura une offre ouverte d'investissement."
P.S. Regardez les transactions sur la bourse msk - tout y est beaucoup plus intéressant. La compensation seule - ce que vaut sa traduction en code... :-)
A la bourse, il y a beaucoup plus de chances d'être dans le rouge qu'au forex. Ou commencer une LIGA sur les actions. Regardez roboforex - il y a l'Amérique.
Purement paires - déjà ennuyé - tout est ennuyeux....
Pas de problème non plus. Je ne fais pas la publicité de ce PAMM, et je n'en fais pas la publicité. Mais non. Je dois l'avoir. Et le clown idiot dans le salon privé avec ses remarques.
Mes amis ! Je vous rappelle que je n'ai rien promis à personne. Je n'ouvre pas les signaux. Je n'ai pas non plus de surveillance. Aucun système clair n'a été mis au point. Que voulez-vous ?
Je suis déjà fatigué de répéter que le problème du choix d'un TS stable n'a pas été résolu. J'ai beaucoup de systèmes de gains à un moment donné, mais lorsqu'ils sont placés sur un compte réel, ils démontrent immédiatement la règle des 20/80 - seul un cinquième continue à bien négocier, et pas pendant très longtemps.
Par conséquent, je travaille sur ce problème, en essayant différentes approches et différents moyens. Si vous avez des suggestions sur la façon de résoudre ce problème, je suis prêt à en discuter. Malheureusement, pendant toute la durée de ce fil, je n'ai pas entendu de telles suggestions ( !). Il y a eu des propositions visant à ajouter des robots, des propositions visant à prendre des parts, des propositions visant à tout réduire. Mais j'ai une autre tâche - trouver des systèmes stables.
Et à propos de l'"échange" - j'ai essayé, mais je n'ai pas remarqué de différence. Je n'ai pas remarqué une grande différence. 10 % par mois, c'est peu réaliste. Et ensuite - l'intérêt de changer la ferraille en ferraille ? Essayez vous-même ! Les systèmes sont très simples, à Kodobaz tous sont gratuits. Ouvrez un compte d'échange, mettez des experts, et montrez vous "comment ça devrait être".