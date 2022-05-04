League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 348
Zhora fait presque ça. Ou plutôt, il sur-optimise lorsque le portefeuille commence à perdre de l'argent. Il est bon d'examiner la durée de vie moyenne des bénéfices pour tous les indicateurs. Mais je pense qu'il n'a pas sauvegardé les dates liées aux indices. Si les données sont disponibles, vous pouvez regarder).
En général, ce n'est pas un petit travail.
Tous les CT vont en réoptimisation dès que les "paramètres de seuil" sont dépassés. 950 CT dans la Ligue maintenant, 5-10 sont réoptimisés chaque jour.
Tout est "sur les rails", organisé à l'aide de scripts, il n'y a donc pas grand-chose à craindre.
Mon principal problème est la sélection d'un compte de trading réel. C'est le principal problème.
Il me semble que vous êtes entré dans un cycle sans fin... :-)
Et en général - après avoir négocié à la bourse, aussi longtemps que les contrats à terme sur les actions russes, les indices, le pétrole (lorsque vous pouvez voir le verre de prix, et les offres et les volumes des participants aux prix) - tout ce qui est discuté ici, cela ressemble à une sorte de bac à sable effrayant !!!
Je parlais plus ou moins du "cycle sans fin" dès le départ ! J'ai besoin d'un TS qui a été débogué sur l'historique et qui a fait des transactions de démonstration réussies. Tout. Je soutiens ce "pool de TS" et participe à la sélection des plus prometteurs d'entre eux.
Je le répète : les attaques dont je fais l'objet sont semblables à celles dont fait l'objet le magicien, qui se promène avec les mêmes outils, achète les mêmes outils cassés et dispose toujours du même ensemble d'outils.
C'est ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas ?
A propos du "trading en bourse" - assez drôle. Je n'ai pas vu de gens gagner plus qu'ici. Tout de même 10% par mois, et même si les 30% - c'est pour la chance. Alors quel est l'intérêt de changer une bosse pour une bosse ?
Il est impossible de répondre précisément à la question de savoir combien gagnent les spéculateurs. Il n'y a que des statistiques. Par exemple, la plupart des spéculateurs perdent de l'argent sur le marché boursier (environ 95 %). La plupart d'entre eux se retrouvent dans la première année de négociation. Après 3 ans, seul 1% des spéculateurs restent sur la bourse. Un tel bac à sable.
D'où viennent ces statistiques ?
1. Je veux dire le "cycle sans fin du problème du choix".
2. Je veux dire, quel est l'intérêt de changer une bosse en bosse ? Tout est différent là-bas - inscrivez-vous auprès d'un vrai courtier et essayez. Tout est différent là-bas. Lorsque je préparerai le matériel, je vous écrirai dans un message personnel.
Tout ici est "impersonnel" et "sec". J'ai écrit, il y a un fournisseur de devis spécifique, tout est flou ici, comme les règles de KOOKL. Celui-là, c'est de la merde. Il y a une "profondeur des prix", des volumes, etc., vous verrez votre demande dans la profondeur du général, voir quels volumes - s'ils sont appropriés pour la fermeture ... des trucs comme ça. C'est beaucoup plus intéressant là-bas. Le Fora "impersonnel" est une véritable escroquerie. Pour les jeux des mendiants. IMHO !
