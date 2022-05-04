League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 350
Pas de problème du tout. Je ne semble pas avoir fait de publicité pour ce PAMM, et je n'en fais pas du tout. Mais non. Il faut que je le prenne. Et le clown crétin en privé avec ses remarques.
Mes amis ! Je vous rappelle que je n'ai rien promis à personne. Je n'ouvre pas les signaux. Je n'ai pas non plus de surveillance. Aucun système clair n'a été mis au point. Que voulez-vous ?
Je suis déjà fatigué de répéter que le problème du choix d'un TS stable n'a pas été résolu. J'ai beaucoup de systèmes de gains à un moment donné, mais lorsqu'ils sont placés sur un compte réel, ils démontrent immédiatement la règle des 20/80 - seul un cinquième continue à bien négocier, et pas pendant très longtemps.
Par conséquent, je travaille sur ce problème, en essayant différentes approches et différents moyens. Si vous avez des suggestions sur la façon de résoudre ce problème, je suis prêt à en discuter. Malheureusement, pendant toute la durée de ce fil, je n'ai pas entendu de telles suggestions ( !). Il y a eu des propositions visant à ajouter des robots, des propositions visant à prendre des parts, des propositions visant à tout réduire. Mais j'ai une autre tâche - trouver des systèmes stables.
Et à propos de l'"échange" - j'ai essayé, mais je n'ai pas remarqué de différence. Je n'ai pas remarqué une grande différence. 10 % par mois, c'est peu réaliste. Et ensuite - l'intérêt de changer la ferraille en ferraille ? Essayez vous-même ! Le système est très simple,
2. au Kodobaz, ils sont tous gratuits. Ouvrez un compte d'échange, mettez-y des experts et montrez-leur comment il faut faire.
Pas de problème du tout. Donc le dumping est le dumping, ça ne me dérange pas non plus. Dans ce cas, le marché est plus intéressant pour moi que pour les courtiers, et j'ai un bon retour. Je bavardais autour de zéro - c'était tout le temps avant ça. J'en ai marre.
Je ne comprends pas - pourquoi tu t'en prends à moi ? Allez-y, allez à la bourse, échangez là, pourquoi êtes-vous venus ici, au thème de la Ligue ? Je vous l'ai dit cent fois - la Ligue est un ensemble de systèmes divers qui fonctionnent tout le temps. Le problème principal est la question de la sélection, et je ne l'ai pas résolu.
Que voulez-vous de plus ? Ou êtes-vous juste un autre compte de clown de Baskakov ? Pas vraiment... Mais vous vous comportez exactement comme lui.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs en termes de qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
vous devez être un enseignant ?
Vous aimez marquer en rouge votre manque de compréhension).
1. ici George - lui-même a signalé à plusieurs reprises que nous communiquons strictement sur la base du "vous", donc tout va bien !
2. non. Juste à la volée - comme dans mon journal ce à quoi il faut faire attention. . . :-)
P.S. Je vais juste parcourir votre manuel du trader en rouge... :-)
1. avoir.
2. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai fait du brainstorming, j'ai développé moi-même les options, j'ai rivé moi-même ces robots, je les ai lancés moi-même, je les entretiens moi-même. Qu'est-ce qu'il y a ?
Fantaisie ? Tout le monde propose ses propres approches, mais pour une raison quelconque, très peu de personnes les mettent réellement en œuvre et en montrent les résultats.
Dans mon cas, c'est différent, j'ai créé ce que je voulais - un ensemble de systèmes de différents types, qui sont testés sur l'historique, et qui fonctionnent constamment sur la démo. C'est ce dont j'avais besoin.
La Ligue n'est pas un graal, ni un résultat fini - c'est un "ensemble d'outils" à partir duquel quelque chose peut maintenant être créé. En conséquence, j'essaie de la créer, et je l'ai dit plus d'une fois - sans résultat jusqu'à présent. Mais, quoi qu'il arrive, les détracteurs accourent, le principal clown-idiomane frappe régulièrement à mes contacts personnels et demande le "graal", et si je ne le fais pas, alors ne le leur mets pas sous le nez. Ils ont enlevé mon PAMM pour une raison quelconque.
Non, des amis. Je serai un coup dans l'œil. J'ai besoin de la Ligue des Systèmes de Trading. Pour avoir toujours un ensemble de systèmes qui fonctionnent. Je l'ai. Le fait que d'autres n'en aient pas besoin - eh bien, peu importe, je ne vends rien, d'ailleurs, les systèmes eux-mêmes sont simples comme bonjour, et la Kodobase dispose d'experts gratuits qui travaillent sur ces principes. Dans mes rapports, je ne cache pas les noms - n'importe qui peut prendre un conseiller expert de Kodobase, travaillant sur ce système, et l'exécuter pour lui-même. Si je ne le fais pas, ça me va.
C'est vraiment une "ardoise vierge" pour tous ceux qui ont besoin du Graal. Mais je n'ai pas créé le Graal, j'ai créé un ensemble de systèmes de travail. C'est MON résultat, je l'ai.
C'est ce que je ne comprends pas - qu'est-ce que les gens n'aiment pas ? Intéressé - regardez, vous pouvez même utiliser ces données, je répète, dans kodobase facile de trouver des experts travaillant sur ces mêmes systèmes. Pas intéressé - eh bien, tant pis ! Tout ne peut pas être intéressant...
Qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi d'autre avez-vous besoin ?
Vous devez être un professeur.
Vous aimez marquer en rouge votre manque de compréhension).
Oui, même sur la base du prénom - j'ai moi-même proposé à plusieurs reprises de communiquer. Après tout, les collègues d'âge égal, et les hommes, sont censés être ici. Pourquoi ce "vous" arrogant ? C'est seulement pour les dames.
Et en rouge - eh bien... un homme a mis en évidence quelque chose qu'il ne comprend pas. Je vais essayer de lui expliquer.
Écrire en capslock rouge est une communication agressive.
Peut-être qu'à l'avenir, cela aura plus de sens.
Ce n'est pas une communication agressive, c'est juste *aran qui semble recevoir peu d'attention, alors il essaie de bannir ici pour se faire remarquer).