League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 357
J'ai vu ce sujet il y a un moment. Y a-t-il un moyen d'examiner cette masse d'EA ?
Quel que soit le système avec lequel vous travaillez, il sera TOUJOURS désavantagé. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y en a quelques uns de bons, où le pourcentage de trades positifs est de 100%, une autre question est de savoir sur quel délai )))))) et quelle période ;))).
Et une autre question, avez-vous essayé le stock ?
Les conseillers experts sont composés de trois blocs :
En combinant les variantes de blocs, on obtient 24 TP. De plus, aussi simples que trois kopecks, ils sont tous disponibles gratuitement dans Kodobase.
La ligue connaît environ 40 caractères. Chaque CT est débogué sur son propre symbole, et ne fonctionne que sur celui-ci.
Total - nous avons 960 TS.
Tous les systèmes fonctionnent sur trois comptes (divisions - inférieure, moyenne et supérieure), les métiers diffèrent selon les magiciens. Chaque lundi, je publie les meilleurs systèmes dans trois sections. Les tableaux reflètent l'essence des systèmes dans leurs noms.
Si vous souhaitez consulter des offres spécifiques, je peux vous donner le mot de passe d'investissement pour n'importe quelle division, mais je vous préviens tout de suite, vous devrez "pêcher" des offres par un magicien nécessaire. Je l'ai mis en œuvre avec des scripts, et ensuite - sortie vers Excel.
Actions - Je n'ai tout simplement pas les ressources nécessaires pour ajouter des systèmes. Mais l'opportunité est là, elle est prévue.
Combien avez-vous gagné sur la chute d'aujourd'hui ?
Je ne garde pas vraiment de trace, je ne savais même pas qu'il y avait une baisse aujourd'hui, je retravaille le code maintenant. Certains ont gagné de l'argent, d'autres en ont perdu.
Je l'ai. Merci.
vérifier les nouvelles... :-) Les gens doublent la mise ! :-)
Et quelqu'un a perdu de l'argent.
Sur mon graphique PAMM, il y a eu un moment où j'ai triplé mon dépôt.
И ?
Dans l'actualité, le nombre d'appels marginaux s'est multiplié)))) Et certains ont même doublé. Et qui savait.... ....
Je vois... :-)
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le plus ancien TS de la Ligue avec au moins 50 échanges:
Le plus ancien TS de la Ligue avec au moins 50 échanges :
trouvé des mots d'or, juste à l'approche de déboulonner les béquilles (sous forme de LIGE) entre le trader et les instruments qu'il trade (que ce soit par des robots (qui sont CONCRETEMENT affûtés et tradent TOUJOURS sur le REEL selon l'algorithme) ou personnellement) :
Objectif principal : construire un algorithme pour lequel les données d'entrée (PATTERNS, variations de prix d'un SYMBOLE DE TRADING PRIVE) sont importantes. Si les données d'entrée ne répondent pas à ses critères de stabilité, il n'y aura pas de transaction. Il ne s'agit donc pas de développer un algorithme rentable pour un marché particulier et d'essayer de prédire dans quelle direction le prix va évoluer. Il s'agit pour l'algorithme d'être rentable sous certaines conditions et caractéristiques statistiques des séries de prix. Il ne doit être négocié que lorsque ces conditions sont remplies. Si les conditions dans lesquelles l'algorithme effectue des transactions rentables sont connues, il n'est pas nécessaire d'effectuer des transactions lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Après la création d'un tel algorithme, nous devrions y ajouter la connaissance des particularités de la formation des prix du marché afin d'augmenter l'efficacité de l'algorithme.
DÉSIGNATION FONCTIONNELLE DES APPROCHES DE TRADING POUR UN SIMPLE SPÉCIFIQUE - est suffisante pour un fonctionnement stable et entièrement automatique.
Laissez-vous aller à des illusions de béquilles fantaisistes à la LIGI et c'est tout.
Sortez de la confusion - descendez au pays des fantasmes et prenez les valeurs des paramètres d'un VRAI robot de trading - des symboles différents auront des valeurs de paramètres différentes !
TOUTES LES IMHO !
Hmmm... C'est donc la Ligue avec son ensemble de TS qui nous donne la possibilité de choisir ces mêmes "algorithmes pour un marché particulier" !
Le problème est qu'il n'y a pas de stationnarité. Quel que soit le symbole que vous prenez - son comportement change constamment, et est très proche d'une loi aléatoire. La Ligue a TOUJOURS des systèmes qui rapportent de l'argent. Mais vous devez également prévoir ceux qui gagneront de l'argent dans un avenir proche. Et c'est là que ça se complique.