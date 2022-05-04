League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 168
Étrange. Ce CT a m_uiMaxDirectTPC = 0, ce qui signifie qu'aucun verrouillage ou pyramidage n'est autorisé.
Pas clair.
Si je mets la main dessus, j'essaierai de le découvrir. Il semble que ce soit un bug dans le programme.
Fragment de l'historique des transactions de la démo :
Je réalise que seuls les comptes valant des millions de dollars sont considérés comme réels ici. Mais pour moi, c'est considérablement plus que mon revenu mensuel. Donc pour moi, c'est un compte très, très réel.
Buffett négocie avec l'argent qu'il a gagné pendant 70 ans. Et toi avec l'argent que tu as gagné en un mois. Cela vous indique ce que vous pensez de votre système et ce qu'il vaut. :D
Pas en un mois. C'est cinq ans. Et vous regardez Buffett, je n'ai que peu d'intérêt pour lui, je vis une vie très différente.
N'oubliez pas le coût de la vie.
Et pour ce qui est de "ce que ça coûte" - c'est vrai, je l'ai dit plus d'une fois, 1% par mois pour un signal est tout à fait raisonnable. Dans mon cas, c'est 5 dollars, et à mon avis, c'est très raisonnable. C'est la valeur de mon système, jusqu'à ce que je mette au point une méthodologie claire pour sélectionner le TS.
Vous avez obtenu 500 $ en cinq ans ? :D Peut-être que tu confonds le doux avec le chaud ?
Votre soi-disant "système" n'est même pas intéressant pour qui que ce soit gratuitement, et vous l'évaluez à 5 $ ? xD
Après les paiements obligatoires, oui. Cela vous surprend-il tant que ça ? Toi, mon ami, tu es juste fou de la quantité de pâte que tu obtiens. Et les gens vivent des vies différentes.
C'est drôle, le système. À en juger par le nombre de conversations dans ce fil de discussion, l'un des plus populaires, il intéresse beaucoup de monde. Et "estimation" - je ne peux que le répéter, cela n'a pas de sens de payer plus de 1% des fonds propres réels par mois pour un abonnement, qui pour mon compte est de 5 $. Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous ?
Tu n'es pas meilleur en tant que comptable qu'en tant qu'algotrader. xD
Le sujet de l'extraction de l'or à partir du plomb, ou la contribution à la pyramide mmm étaient aussi autrefois très populaires et discutés. Mais cela ne les a pas caractérisés comme étant efficaces ;))
Et pourquoi le 1% ? Pour une raison quelconque, je suis presque sûr que vous devez payer 2% pour un signal. Comment savez-vous lequel d'entre nous a raison ? :D
Vous, bien sûr. Payez ce que vous pensez être juste, comme si mon opinion comptait pour vous...
Oh, et qui discute de ce sujet ici ? Trois personnes qui ressemblent davantage à trois patients d'un établissement psychiatrique dont les murs et le plafond sont couverts de chiffres et de signes chaotiques. Et qui les regardent d'une manière détournée en sautant et en souriant. xDD
Eh bien, je pense que la plupart des gens seraient d'accord avec mon opinion. Ce qui est plus que ce que l'on peut dire de la vôtre. :D
Quelle différence cela fait-il ? Je vous l'ai dit, votre opinion est correcte. Que voulez-vous savoir d'autre ?