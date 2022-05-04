League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 329
C'est ce que j'essaie de dire ; analyser soigneusement, trouver les forces | faiblesses de chaque axe, en remplaçant les faiblesses par les forces pour mettre ensemble, disons, 5 axes productifs au lieu de 700 presque inutiles... travaillez sur vos erreurs, améliorez et perfectionnez, sinon vous allez courir ces 700 presque inutiles jusqu'à la retraite sans vraiment gagner quoi que ce soit)
Ce qui précède est correct, il n'y a PAS de "forces et de faiblesses" dans un CT.
Je soutiens que toute entreprise de services financiers a des périodes de profits et de pertes, le total des profits étant en moyenne inférieur au total des pertes sur la même période. Et la seule façon d'être rentable tout le temps est de passer d'un système à l'autre tout le temps.
C'est à cela que servent 700 systèmes "inutiles" - pour qu'à n'importe quel moment, j'aie "quelque chose sur quoi basculer". Et j'ai été satisfait plus d'une fois - tout à coup, le système de "combat" cessait de fonctionner, et si ce n'était pas la Ligue - je ne saurais pas par quoi le remplacer, en essayant de le peaufiner. Mais avec la Ligue, je ne me pose même pas cette question - j'ai toujours quelques candidats pour le remplacer.
Donc "je vais prendre ma retraite avec 700 systèmes inutiles" - je devrai le faire N'IMPORTE OU ! Parce que c'est cette même piscine qui me permet de toujours avoir le choix. Dès que je m'arrête à un système particulier, quelle que soit la manière dont je l'améliore, il tombera inévitablement en panne et je n'aurai pas de solution de remplacement.
Vous semblez être un homme instruit - et comme je le vois, vous pensez que tout le monde est un imbécile. Il y a toujours un but - le but que vous avez pour attirer les investisseurs, je ne vais pas fouiller Internet pour trouver vos références sur ce sujet (la ligue) - mais je pense qu'il y en a certainement un. Ça ne vous coûterait rien d'ouvrir Signal. Et pour les trois années de ce fil - montrez-nous les résultats.
Arrêtez de "hurler" !
Je n'ai pas besoin de séduire les investisseurs, du moins jusqu'à ce que je développe des règles claires pour remplacer les systèmes de "combat".
Je n'ai pas non plus besoin de montrer des résultats, d'autant que je ne les vois pas encore moi-même. Les investisseurs que j'ai eus - ils m'ont trouvé par hasard, apparemment en sélectionnant des comptes qui existent depuis longtemps. J'ouvrirai un signal lorsque le compte principal sera bénéficiaire, c'est-à-dire lorsque (si) il sera supérieur à 800 $. En ce moment, il n'y a que 450 $. Et je ne pense pas que je serai dans les chiffres noirs à la fin de l'été, même dans un "bon" scénario. Et il est beaucoup plus probable que le "scénario" soit mauvais, et que je ne sois pas dans les chiffres noirs même au Nouvel An. En conséquence, je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir un signal.
Quiconque est intéressé par l'un ou l'autre des robots de la Ligue peut toujours obtenir un rekord gratuit en promettant d'ouvrir un signal libre.
Vous suggérez de télécharger l'Expert, mais personne d'autre que le créateur de l'Expert ne sera en mesure de comprendre et de régler de la bonne manière. Je voudrais voir votre travail - sous la forme de Signal.
J'attendrai votre signal, j'espère que vous l'ouvrirez. Je vous souhaite bonne chance !
Mon conseiller expert n'a pas de paramètres. Seulement le pourcentage de risque.
Ici, dans l'archive se trouve un module exécutable pour les deux plateformes et une liste d'assistants.
Le champ Regcode n'est pas utilisé dans le testeur.
Le poids est menaçant - qu'est-ce qui pourrait être mis là pour que Expert Advisor pèse près de 6 mégaoctets ?
Vous pouvez y fourrer 700 CT, évidemment.....
La liste est jointe.
L'avez-vous, ne fonctionne-t-il pas dans le testeur ?
Comment l'utilisez-vous ?
quelque chose à voir avec l'exploitation minière?
Oups... Mauvais module pour un cinq livres !
Attends, je vais mettre le bon sur .....
C'est la bonne.
Vous devez spécifier dans les paramètres l'assistant souhaité et le pourcentage de risque (zéro - lot minimum constant), le re-codage n'est pas nécessaire dans le testeur.
quelque chose à voir avec l'exploitation minière?
Magik ! Pas l'exploitation minière.
Chaque système possède sa propre magik, qui doit être spécifiée au démarrage.