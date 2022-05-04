League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 332
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oh, c'est dommage. Vous avez évidemment besoin d'un mécanisme pour détecter le changement dans le modèle de mouvement des prix. Si l'on comprend comment ce personnage est décrit, ce qu'il est, alors on peut changer de système. Je pense que c'est là que l'attention doit être dirigée.
Il n'y a pas de tel interrupteur.
Il s'agit de "se mettre dans le bain". Si vous le faites, vous gagnez.
Georgy - votre plus simple Chance est un âne - rien de bon n'en ressortira, si ce n'est que de temps en temps le tableau d'équilibre de votre DEP.
Je ne suis pas d'accord. Même dans votre article - il y a un grain rationnel, si vous changez à temps - vous pouvez faire des bénéfices. Seulement l'article ne prend qu'un seul principe. Il faut prendre des principes opposés, pour que l'un d'eux fonctionne à coup sûr.
Et nous avons un résultat différent dans notre article. Il y a des moments dans l'article où TOUS les systèmes sont dans le rouge. Je n'ai pas connu de tels moments au cours de ma troisième année. Il y a toujours quelques systèmes qui donnent de bons résultats.
Je suis assez satisfait des résultats. Oui, il n'y a pas de stars. Toutefois, il ne s'agit pas non plus d'une "descente constante".
Il n'y a pas de tel interrupteur.
Il s'agit de "se mettre dans le bain". Si vous le faites, vous gagnez.
Je veux dire, on devrait en faire un. Tu as déjà pensé à ça ?
Merci pour la leçon ! Maintenant, je sais au moins qu'il existe des experts de cette taille. Bien que je n'aie pas remarqué de différence avecMoving Average qui ne pèse que 60kb.
Il y en a d'autres :) J'ai vu un robot avec plus de 5000 lignes de code. On dirait le tableau de bord d'un avion... Mais ce qui est amusant, c'est qu'il négocie même à la hausse, juste avec les paramètres de base... C'est une vraie déception. Mais vous ne pouvez pas le découvrir rapidement...
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité commerciale :
Tableau des meilleures qualités :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Top 20 par solde :
Tableau des meilleurs TS par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le meilleur TS en échangeant la qualité :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Le meilleur par la qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de négociation
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :