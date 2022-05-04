League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 331
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La Ligue est une collection de toutes sortes de TS. Il s'agit essentiellement des mêmes "signaux", mais contrairement aux signaux payants, les miens fonctionnent sur les principes les plus simples et les plus "douteux". Comment la Ligue peut-elle "faire pression sur les signaux" (payants ou gratuits) ?
Et bien évidemment au lieu du TS pour évaluer les signaux. Comme vous l'avez écrit vous-même, c'est essentiellement la même chose, la différence est que le TS du signal est une boîte noire, mais une boîte avec un historique de trading et des profits sur un compte réel.
Et bien évidemment au lieu du TS pour évaluer les signaux. Comme vous l'avez écrit vous-même, c'est essentiellement la même chose, la différence est que le TS du signal est une boîte noire, mais une boîte avec un historique de trading et des profits sur un compte réel.
Oui, l'indicateur de qualité fonctionne pour toute séquence de transactions.
Mais... Eh bien, obtenez qu'un signal a une qualité de 0,96, l'autre de 1,02, le troisième de 1,25, et... Il dit seulement que le troisième signal a négocié le meilleur sur l'histoire connue et le premier le pire, mais ils ont tous bien négocié. Le premier est "à la limite", mais acceptable si les autres facteurs sont "pour" le signal.
Toutefois, l'indicateur de qualité n'est qu'un des facteurs de sélection. Par exemple, les files d'attente SL inacceptables, le drawdown, l'attente d'un maximum, l'attente d'une nouvelle transaction au cours des deux dernières années constituent un facteur important. Comment obtenir ces paramètres sur un signal alors que la plupart d'entre eux n'ont pas d'historique ?
Et les facteurs intuitifs ? Disons que je regarde si le système est en tendance ou plat et le comportement général du symbole au cours des derniers mois. Comment puis-je évaluer cela sur le signal ?
C'est-à-dire que pour évaluer le signal de la même manière que j'évalue le TS de la Ligue, vous ne pouvez le faire que si j'ai accès au TS du signal et au code du robot qui travaille avec ce signal. Eh bien, ou si je travaille en étroite collaboration avec le fournisseur de signaux qui me fournira toutes ces données. Sans cela, je ne pourrai pas déterminer quand le signal est prêt à être négocié et quand le signal est retiré de la négociation.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs TS par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le tableau des meilleurs par qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
La meilleure qualité du commerce :
Graphique de la meilleure qualité de trading :
Les 20 TS les plus anciens avec au moins 50 transactions:
Le graphique du TS le plus ancien avec au moins 50 transactions :
George, comment est l'équilibre ? Les graphiques semblent être tous en place.
Les tableaux sont toujours en hausse, ce sont les meilleurs.
L'équilibre s'est malheureusement dégradé. Je n'ai pas encore épuisé tout ce que j'ai gagné au cours d'un mois de mars très fructueux, mais la majeure partie de cette somme a disparu.
Les graphiques sont toujours en hausse, c'est le meilleur.
L'équilibre s'est malheureusement dégradé. Je n'ai pas encore perdu tout ce que j'ai gagné au cours d'un mois de mars très fructueux, mais la majeure partie de cette somme a disparu.
Oh, c'est dommage. De toute évidence, j'ai besoin d'un mécanisme pour détecter le changement du modèle de mouvement des prix. Si vous comprenez comment ce personnage est décrit, ce qu'il est, alors il est possible d'effectuer un changement de système. Je pense que l'attention devrait être dirigée dans cette direction.
voici le sujet du TS adaptatif dans les articles :
https://www.mql5.com/ru/articles/143
vous avez choisi le meilleur pour le shara et c'est parfait :-)
"L'équilibre s'est malheureusement dégradé." - c'est le but :
5.4 Il n'y a pas de miracles.
N'oubliez pas que le système adaptatif n'est pas un graal (USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010) :
S'il n'existe pas de stratégies rentables dans un système adaptatif, leur utilisation ne sera pas efficace. Utilisez des stratégies rentables.
George - dans votre plus simple Chance - cul - rien de bon n'en sortira, si ce n'est un graphique aléatoire en forte hausse de votre DEP.