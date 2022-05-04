League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 163
Voici une suggestion : reproduire avec EMAFlatRTS la même sur-optimisation qui a été faite le 23.07.2018 sur EURUSD. Les résultats correspondront-ils ou non ? Cela pourrait-il ajouter des informations pour nous permettre de comprendre l'anomalie identifiée ?
Le seul intérêt est de voir si les résultats des ré-optimisations concordent.
Eh bien, un auteur de la branche qui est intéressé et un clown qui vient s'amuser... C'est tout bon. C'est pour ça que c'est en haut. Et s'il n'était pas là, la Ligue apparaîtrait en haut de l'affiche une fois en début de semaine, et redescendrait directement après.
Deux ou dix, c'est pour ça que c'est en haut, Le sujet vous intéresse en premier lieu, C'est pour ça que c'est en haut.
Je suis d'accord, il pourrait être déplacé de la section générale vers une autre section. De cette façon, il ne sera pas dans le chemin. Par exemple, la section sur les systèmes de trading automatisé serait parfaite.
Maintenant, il sera TOUJOURS en vue... :)))
Maintenant, il sera TOUJOURS à la vue de tous... :)))
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).
Top 20 par solde :
Un tableau des cinq premiers en termes d'équilibre :
Les 20 meilleurs pour la qualité du commerce :
Le meilleur graphique de cinq pour la qualité du trading :
George, j'ai besoin des codes d'enregistrement :
mon compte2599118.
Magiciens : 640150, 443040, 742350.
Je fournirai un rapport dans le cadre du suivi.