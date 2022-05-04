League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 330
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est la bonne.
Il est nécessaire de spécifier dans les paramètres l'assistant souhaité et le pourcentage de risque (zéro - lot minimum constant), le regexcode n'est pas nécessaire dans le testeur.
Et l'habituel conseiller expert. Pourquoi pèse-t-il 3,5 mégaoctets ?
Et puis il y a l'expert habituel. Pourquoi pèse-t-il 3,5 mégaoctets ?
Encore une fois, parce qu'il contient 700 systèmes. La liste est jointe. Les listes des meilleurs sont dans ce fil.
Je répète, parce qu'il contient 700 systèmes. La liste est jointe. Les listes des meilleurs sont dans ce fil.
Avez-vous reproduit le code 700 fois ?
\\\\
Si je comprends bien, dans le code, vous pouvez diriger vers un autre indicateur, c'est juste une ligne dans le code.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
comment faire pour qu'un autre système affiche un résultat différent ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vous ne racontez pas toute l'histoire - il y a probablement un problème avec l'exploitation minière.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Pourquoi est-ce que je mets un magik
Trade Magic: 240140
et ça me donne toujours 0 magique.
Tu as copié le code 700 fois ?
\\\\
si j'ai bien compris, dans le code vous pouvez diriger vers un autre indicateur - c'est juste une ligne dans le code
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
comment faire pour qu'un autre système affiche un résultat différent ?
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vous ne racontez pas toute l'histoire - il y a probablement un problème avec l'exploitation minière.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
1. Oui. Chaque système possède une liste de ses paramètres.
2. Vous devez spécifier dans les paramètres d'entrée la magie du système.
3. Très drôle. Je le répète - tous les systèmes sont simples. Il y a des experts sur ces CTs dans kodobase. Je peux vous fournir les codes sources, mais ils vont faire appel à toute ma bibliothèque, qui compte plus de mille fichiers.
4. Arrêtez de "jacasser".
1. Oui. Chaque système possède une liste de ses paramètres.
2. Vous devez spécifier dans les paramètres d'entrée le système magik.
3. Très drôle. Je le répète - tous les systèmes sont simples. Il y a des experts sur ces CTs dans kodobase. Je peux vous fournir les codes sources, mais ils vont faire appel à toute ma bibliothèque, qui compte plus de mille fichiers.
4. Arrêtez de "faire le malin".
Merci pour la leçon ! Maintenant, je saurai au moins qu'il existe des experts de cette taille. Je n'ai pas remarqué qu'elle était différente de lamoyenne mobile, qui ne pèse que 60 kb.
Merci pour la leçon ! Maintenant, je sais au moins qu'il existe des experts de cette taille. Bien que je n'aie pas remarqué sa différence avecMoving Average qui ne pèse que 60kb
Merci Cap.
Tous les magiciens se terminant par zéro ne sont pas différents de la moyenne mobile, puisqu'ils agissent selon cet algorithme, et j'ai insisté, tous les systèmes sont simples. Y compris celui-ci.
Merci Cap.
Toutes les magies se terminant par zéro ne sont pas différentes de la moyenne mobile, car elles fonctionnent selon cet algorithme, comme je l'ai souligné, tous les systèmes sont simples. J'ai souligné que tous les systèmes sont les plus simples.
Oui, changer de stratégie - en partant de 240140 et en passant à 240142, le résultat est différent et sans l'indicateur.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
240141 est différent
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Au moins, ça a réchauffé un peu ton sujet ! Si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit, je m'en excuse, et je vous souhaite bonne chance !
Oui ! changer les stratégies - en partant de 240140 changé à 240142 le résultat est différent et sans Indicateur
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
240141 est différent
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Donc, au moins, ça a réchauffé un peu ton sujet ! Si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit, je suis désolé ! Et bonne chance à vous ! !!
Les Magiks se terminant par 2 sont une entrée par une pause sur les sommets en zigzag. A la fin du 1 - entrée en touchant le bord du canal de prix.
Il existe une liste complète des noms de magies et de systèmes dans les Archives.
Les magiks se terminant par 2 sont entrés par une pause sur les pics en zigzag. À 1 - entrée en touchant la limite de la fourchette de prix.
Il existe une liste complète des noms de magies et de systèmes dans les Archives.
Merci ! - Peut-être que quelqu'un utilisera votre conseiller expert.
- J'ai fait mon propre Expert, je suis toujours à la recherche d'une stratégie de trading. J'en ai un plus simple, il permet d'utiliser certains indicateurs ou de travailler avec des objets. Je l'ai mis en place afin d'avoir la possibilité de choisir n'importe quelle stratégie. Pour moi, c'est un très bon conseiller expert.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Si cela vous intéresse, voici le sitehttps://www.mql5.com/ru/code/34046.
Merci ! - Peut-être que quelqu'un utilisera votre expert. Merci encore !
- Je me suis fait un Expert, je suis toujours à la recherche d'une stratégie de trading. Mais il est plus simple, il permet d'adapter les indicateurs ou de travailler avec des objets. Je l'ai mis en place afin d'avoir la possibilité de choisir n'importe quelle stratégie. Pour moi, c'est un très bon conseiller expert.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Si cela vous intéresse, voici le sitehttps://www.mql5.com/ru/code/34046.
J'en ai marre de tes "braillements" snobinards...
Un EA avec un tas de paramètres est extrêmement instable. Il échoue avec la même probabilité que le plus simple. Et il faut beaucoup d'efforts pour le tester. J'ai abandonné les TS complexes il y a longtemps. Plus un système est simple, plus il est stable.
Et à propos de "peut-être que quelqu'un l'utilisera" - encore... Je n'ai aucune envie de le "vendre". Si je sors d'un drawdown, je vais ouvrir un signal. Si je n'y arrive pas, ou si personne ne s'abonne au signal - eh bien, tant pis...