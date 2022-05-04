League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 328
Quelle chambre ?
La League of Trading Systems est un ensemble de 700 robots aux principes les plus simples.
Parmi eux, il y a toujours ceux qui gagnent de l'argent en ce moment. En conséquence, je les prends et les utilise jusqu'à ce qu'ils tombent en panne.
La seule question qui se pose est celle du principe de sélection des systèmes, qui a été résolue jusqu'à présent de manière plus intuitive.
C'est ce que je vous conseille de faire - ouvrir un signal et ajuster les Expert Advisors à votre discrétion. Alors vous recevriez la clarté de votre travail ; car il n'est pas encore clair et il nous est difficile de vous donner un conseil qui pourrait vous mener au Saint Graal.
Et comment tu imagines ça ?
Je n'ai absolument aucun moyen de savoir pourquoi un bot ou un autre a gagné ou perdu de l'argent. Tout au plus, je peux supposer avec un certain degré de probabilité que le système continuera à fonctionner pendant un certain temps, tout comme il fonctionne actuellement. C'est l'hypothèse que je fais intuitivement. Et comment savoir pourquoi il gagne ou perd... qui sait ?
Brr, vous me dites que vous ne savez pas pourquoi une pose particulière était ouverte ou fermée ?
Il y a un PAMM là-bas dans les Alpes ! !!
Vous êtes un second ? Toute la communication a lieu ici et nous voulons que la ligue soit ici ! !!
Si votre ami ne veut pas ouvrir le signal - Vous l'ouvrez, nous verrons quel genre de cerveau vous avez.
Vous voulez dire que les gens confient leurs fonds à votre ami ? - Si c'est le cas, je n'envie pas ses investisseurs.
1. Vous êtes un second ?
Si votre ami ne veut pas ouvrir le signal - Vous l'ouvrez - nous devrions au moins voir quel genre de cerveau vous avez.
1. Non.
2. Je ne le sais pas. C'est quoi cette attitude ? C'est à vous de décider qui vous enviez et qui vous n'enviez pas !!!!.
Si vous criez avec arrogance, je ne répondrai pas. Nous sommes des collègues ici, alors tutoyons-les.
J'ai un compte principal avec lequel je travaille. Pour l'instant, il y a 450 $ de fonds propres. Lorsque (si) je double ce chiffre, j'ouvrirai un signal. Il y a un graphique des actions, un chargement, et bien plus encore (le compte est là depuis début 2016).
Mon travail - je suis le seul à en avoir besoin. Je ne l'impose à personne, mais je peux la partager avec ceux qui le souhaitent. Pour une promesse d'ouvrir un signal gratuit sur des magiciens sélectionnés.
Brr, vous me dites que vous ne savez pas pourquoi une pose particulière a été ouverte ou fermée ?
Oui. Les systèmes sont les plus simples, avec les principes les plus connus.
Mais je ne peux pas dire pourquoi un conseiller expert réalise un bénéfice sur une telle ouverture et n'en a pas réalisé sur exactement la même ouverture il y a six mois.
Vous êtes un second ? Toute la communication a lieu ici et nous voulons que la ligue soit ici ! !!
Si votre ami ne veut pas ouvrir le signal - Vous l'ouvrez, nous verrons quel genre de cerveau vous avez.
Vous voulez dire que les gens confient leurs fonds à votre ami ? - Si c'est le cas, je n'envie pas ses investisseurs.
Je n'ai pratiquement pas eu d'investisseurs - je ne suis pas encore sorti en positif par rapport à ce que je versais autrefois. Pendant tout ce temps, quatre personnes ont pris un risque. Tous investis pour des durées d'environ un mois. Trois ont obtenu un bénéfice d'environ un ou deux pour cent. Le quatrième a obtenu cinq pour cent.
C'est ce que j'essaie de vous dire ; analysez soigneusement, trouvez les faiblesses de chaque axe, remplacez les faiblesses par les forces et mettez ensemble, disons, 5 axes productifs au lieu de 700 axes presque inutiles... Travaillez sur vos erreurs, améliorez et perfectionnez, sinon vous conduirez ces 700 presque inutiles jusqu'à votre retraite sans rien gagner).
Je n'ai pratiquement pas eu d'investisseurs - je ne suis toujours pas sorti en positif par rapport à ce que j'ai versé. Pendant tout ce temps, quatre personnes ont pris un risque. Tous investis pour des durées d'environ un mois. Trois d'entre eux ont réalisé un bénéfice d'environ un ou deux pour cent. Le quatrième a obtenu cinq pour cent.
Vous semblez être un homme instruit - Et comme je le vois, vous pensez que tout le monde est un imbécile. Il y a toujours un but - le but que vous avez pour attirer les investisseurs, je ne vais pas fouiller Internet pour trouver vos références sur ce sujet (ligue) - mais je pense qu'il y en a un. Ça ne vous coûterait rien d'ouvrir Signal. Et pendant trois ans de ce sujet - pour nous montrer le résultat.