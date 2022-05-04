League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 324

Nouveau commentaire
 
Aleksei Stepanenko:
J'ai déjà pensé à mesurer le niveau de bruit du graphique du passé récent. Quelle est la fourchette maximale du canal, quelle est la fourchette médiane. Peut-être que cela affecte le fonctionnement de la stratégie.

Et j'ai renoncé à essayer de "comprendre le marché". J'ai construit un tas de systèmes différents, en prenant délibérément les plus simples, et en concentrant mes efforts non pas sur la façon de faire fonctionner le système, mais sur la façon de choisir parmi ceux qui fonctionnent déjà.

 
Situation actuelle (toutes les TS sont exécutées sur un compte de démonstration avec un lot minimum constant).

Les 20 meilleurs par équilibre :

Un tableau des meilleurs par solde :

Meilleure qualité TS par métier :

Le meilleur tableau par qualité :

Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:

La plus ancienne carte TS :


 

Intéressant...

J'ai eu une chance folle en mars sur mon compte réel principal, j'ai déjà fait plus de +50%, et j'ai porté le montant à 400$, alors que le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1500%, étant généralement au-dessus de 2000%. J'ai clairement "atteint mon rythme de croisière". Nous verrons combien de temps je parviendrai à y rester, et quand je reviendrai à mes 300 $ habituels...

Si cela se passe comme ça, ou au moins à moitié, d'ici la fin de l'été, j'ouvrirai un signal...

[Supprimé]  
Georgiy Merts:

Intéressant...

J'ai eu une chance folle en mars sur mon compte réel principal, j'ai déjà fait plus de +50%, et j'ai porté le montant à 400$, alors que le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1500%, étant généralement au-dessus de 2000%. J'ai clairement "pris le train en marche". Nous verrons combien de temps je parviendrai à y rester, et quand je reviendrai à mes 300 $ habituels...

Si ça se passe comme ça, ou au moins à moitié, d'ici la fin de l'été, j'ouvrirai un signal...

Allez, George, donne-nous au moins quelque chose...
 
Vladimir Baskakov:
Allez, George, donnez naissance à quelque chose.

Hm... Le poulet est compté à l'automne. Jusqu'à présent, la chance a été bonne et j'aide "l'expert avec mes mains". D'un moment à l'autre, la chance va s'épuiser et je redeviendrai le 300 que j'étais en février. Qu'est-ce que je vous dois ? Si je sors d'une mauvaise passe, alors nous penserons à un signal...

[Supprimé]  
Georgiy Merts:

Hm... Le poulet est compté à l'automne. Jusqu'à présent, la chance a été bonne et j'aide "l'expert avec mes mains". D'un moment à l'autre, la chance va s'épuiser et je redeviendrai le 300 que j'étais en février. Qu'est-ce que je vous dois ? Si je sors d'une mauvaise passe, alors nous penserons à un signal...

Je ne pense pas que nous le verrons un jour.
 
Vladimir Baskakov:
Je suppose que nous ne le reverrons jamais.

C'est tout à fait possible. Pourquoi en avez-vous besoin ? Tu ne t'inscris pas.

[Supprimé]  
Georgiy Merts:

C'est tout à fait possible. Pourquoi en avez-vous besoin ? Tu ne t'inscris pas.

Et tu ne conseillerais à personne d'autre de le faire non plus. Je suis étonné de votre patience, toutes ces années avec une idée de réparation.
 
Vladimir Baskakov:
Et je ne conseillerais pas aux autres de faire de même. Je suis étonné de votre patience, vous qui avez été malade de l'idée d'une réparation pendant tant d'années.

Alors qu'est-ce qui t'inquiète quand je l'ouvre ? Il coûtera 50 dollars, ce qui signifie qu'il n'y a de sens à payer autant pour un abonnement que lorsque les fonds propres réels sur nous atteignent 5 000 dollars, ce qui n'arrivera jamais.

J'aime beaucoup mon idée de réparation, et je l'ai utilisée. Je ne le vends à personne, contrairement à vous...
[Supprimé]  
Georgiy Merts:

Alors qu'est-ce qui t'inquiète quand je l'ouvre ? Il coûtera 50 dollars, ce qui signifie qu'il n'y a de sens à payer autant pour un abonnement que lorsque les fonds propres réels sur nous atteignent 5 000 dollars, ce qui n'arrivera jamais.

Donc vous êtes un altruiste, pas pour 💸 mais pour l'idée.
1...317318319320321322323324325326327328329330331...360
Nouveau commentaire