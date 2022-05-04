League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 324
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai déjà pensé à mesurer le niveau de bruit du graphique du passé récent. Quelle est la fourchette maximale du canal, quelle est la fourchette médiane. Peut-être que cela affecte le fonctionnement de la stratégie.
Et j'ai renoncé à essayer de "comprendre le marché". J'ai construit un tas de systèmes différents, en prenant délibérément les plus simples, et en concentrant mes efforts non pas sur la façon de faire fonctionner le système, mais sur la façon de choisir parmi ceux qui fonctionnent déjà.
Les 20 meilleurs par équilibre :
Un tableau des meilleurs par solde :
Meilleure qualité TS par métier :
Le meilleur tableau par qualité :
Le TS le plus ancien avec au moins 50 transactions:
La plus ancienne carte TS :
Intéressant...
J'ai eu une chance folle en mars sur mon compte réel principal, j'ai déjà fait plus de +50%, et j'ai porté le montant à 400$, alors que le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1500%, étant généralement au-dessus de 2000%. J'ai clairement "atteint mon rythme de croisière". Nous verrons combien de temps je parviendrai à y rester, et quand je reviendrai à mes 300 $ habituels...
Si cela se passe comme ça, ou au moins à moitié, d'ici la fin de l'été, j'ouvrirai un signal...
Intéressant...
J'ai eu une chance folle en mars sur mon compte réel principal, j'ai déjà fait plus de +50%, et j'ai porté le montant à 400$, alors que le niveau de marge n'est jamais descendu en dessous de 1500%, étant généralement au-dessus de 2000%. J'ai clairement "pris le train en marche". Nous verrons combien de temps je parviendrai à y rester, et quand je reviendrai à mes 300 $ habituels...
Si ça se passe comme ça, ou au moins à moitié, d'ici la fin de l'été, j'ouvrirai un signal...
Allez, George, donnez naissance à quelque chose.
Hm... Le poulet est compté à l'automne. Jusqu'à présent, la chance a été bonne et j'aide "l'expert avec mes mains". D'un moment à l'autre, la chance va s'épuiser et je redeviendrai le 300 que j'étais en février. Qu'est-ce que je vous dois ? Si je sors d'une mauvaise passe, alors nous penserons à un signal...
Hm... Le poulet est compté à l'automne. Jusqu'à présent, la chance a été bonne et j'aide "l'expert avec mes mains". D'un moment à l'autre, la chance va s'épuiser et je redeviendrai le 300 que j'étais en février. Qu'est-ce que je vous dois ? Si je sors d'une mauvaise passe, alors nous penserons à un signal...
Je suppose que nous ne le reverrons jamais.
C'est tout à fait possible. Pourquoi en avez-vous besoin ? Tu ne t'inscris pas.
C'est tout à fait possible. Pourquoi en avez-vous besoin ? Tu ne t'inscris pas.
Et je ne conseillerais pas aux autres de faire de même. Je suis étonné de votre patience, vous qui avez été malade de l'idée d'une réparation pendant tant d'années.
Alors qu'est-ce qui t'inquiète quand je l'ouvre ? Il coûtera 50 dollars, ce qui signifie qu'il n'y a de sens à payer autant pour un abonnement que lorsque les fonds propres réels sur nous atteignent 5 000 dollars, ce qui n'arrivera jamais.J'aime beaucoup mon idée de réparation, et je l'ai utilisée. Je ne le vends à personne, contrairement à vous...
Alors qu'est-ce qui t'inquiète quand je l'ouvre ? Il coûtera 50 dollars, ce qui signifie qu'il n'y a de sens à payer autant pour un abonnement que lorsque les fonds propres réels sur nous atteignent 5 000 dollars, ce qui n'arrivera jamais.