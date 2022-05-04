League of Trading Systems. Continuez à faire du bon travail. - page 325
Donc vous êtes un altruiste, pas pour 💸 mais pour l'idée.
Pourquoi le ferais-je ? Je vous le dis, si jamais j'ouvre un signal, ce sera cher. Mais c'est un long chemin à parcourir... Je pense que je peux revenir dix fois à 300 $, ou même 250 $.
Zhora, j'ai peur que tout le monde ne vive pas pour voir cet heureux moment.
Ce ne sera pas un moment heureux ! Je te le dis, je vais probablement tout faire redescendre maintenant. Mon choix de systèmes est intuitif ! Et l'intuition est une chose... où je l'obtiens...
La rentabilité de tout système est inversement proportionnelle au nombre de personnes qui l'utilisent. Et le principe de base est que les acteurs tiers servent à fournir des liquidités à ses organisateurs.
Par conséquent, la seule façon pour un acteur tiers de gagner de l'argent est d'être très petit et agile, en suivant les traces des organisateurs.
C'est vrai.
Ici, j'essaie de trouver ma voie pour ça.
Les 20 meilleurs par équilibre :
La meilleure qualité commerciale :
Le TS le plus ancien, avec au moins 50 transactions:
Il s'avère qu'un système configuré pour une certaine taille de vague peut échouer au fil du temps, puis fonctionner à nouveau. On ne sait pas comment ce rapport entre l'espérance et la taille des vagues évoluera à l'avenir.
Mais comme le ratio est en mouvement constant et qu'il existe de nombreux endroits où il peut se déplacer, la probabilité qu'il se trouve au bon endroit est plus faible que dans tous les autres. Et le système s'épuise lentement.
Si vous divisez une grande période en plus petites périodes comme je l'ai fait, l'image sera encore plus chaotique. C'est comme ça.
Vous n'avez même pas besoin de le configurer spécifiquement : tout système basé sur un graphique de prix standard est déjà modulé par la volatilité et est assuré d'avoir les problèmes décrits.
Et j'ai renoncé à essayer de "comprendre le marché". J'ai jonglé avec une multitude de systèmes différents, en prenant délibérément les plus simples et en concentrant mes efforts non pas sur la façon de faire fonctionner le système, mais sur la façon de choisir parmi ceux qui fonctionnent déjà.
Cargo Cult. C'est ainsi que les indigènes, en essayant d'invoquer des avions de rien du tout, expérimentent les éléments dont ils doivent se servir pour construire leurs plans afin de rendre l'invocation plus efficace. Tout résultat de cette approche est aléatoire et sans valeur, car il n'a absolument rien à voir avec le processus qui est censé être influencé ou analysé d'une manière ou d'une autre.
Je ne suis pas d'accord.
Bien que, même le culte du kargo soit tout à fait raisonnable d'un point de vue autochtone. Mais la Ligue n'est pas une simple répétition de ce qui a été vu quelque part. Dans la Ligue, cependant, l'idée est de toujours avoir un ensemble de systèmes testés avec un historique de démonstrations réussies. J'ai tout ça.
Il s'agit également de choisir parmi ces systèmes les plus prometteurs. Ici, hélas, je ne peux que répéter - j'agis par intuition. Et l'intuition échoue très souvent.
Donc, mon compte principal a commencé à diminuer.
En ce moment, c'est 420 $ d'équité.
Cependant, je pense toujours qu'il est effrayant de parier de l'argent sérieux sur ce genre de choses. L'énumération d'éventuels cas non sérieux est largement accessoire. En ce qui concerne la question du choix entre les variantes TS intuitives et non intuitives, essayez de relire l'article.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 ici au moins quelques spécificités et l'ordre du choix des TS à négocier sur les résultats des statistiques.
Le testeur de stratégie du terminal MetaTrader 5 vous permet de trouver le meilleur ensemble de paramètres, avec lequel le système de trading fournit le profit maximum à un intervalle de temps donné. Mais comment le faire en temps réel ? L'idée d'utiliser le trading virtuel de plusieurs stratégies dans l'EA a été abordée dans l'article Expert Advisor Contest, où sa mise en œuvre dans MQL4 est donnée.
Dans cet article, nous allons montrer que dans MQL5, la création et l'apprentissage de stratégies adaptatives sont grandement simplifiés par l'utilisation de l'approche orientée objet, des classes pour travailler avec les données et des classes de trading de la bibliothèque standard.