1200 abonnés ! !! - page 175

Je voudrais savoir si le fait de trader sur mon compte depuis environ un mois avec un effet de levier de 1:1000 joue un rôle si je veux vendre des signaux pour les abonnés car les règles permettent d'utiliser seulement un effet de levier de 1:500. Qui est au courant de cela.
Konstantin Lebedev:

Je ne prouverai pas qu'il faut avoir un compte réel d'au moins 2 mois avec un historique de transactions pour devenir trader, car je l'ai vu quelque part, sinon ici, et je ne l'ai pas trouvé cette fois-ci. Je dois apprendre beaucoup de règles et lire davantage sur les signaux et les abonnements, puis tout sera plus clair pour moi personnellement.

Vous pouvez demander un vendeur dès aujourd'hui, même sans signaux ni robots de vente. Changement de l'effet de levier chez votre courtier, pas plus de 500

 
Vladimir Baskakov:

Si vous savez ce dont vous avez besoin dans l'urgence, vous devez d'abord créer une base de preuves que le compte va croître avec des bénéfices et de façon continue. En attendant, si j'ai un dépôt de 30 $ avec déjà 50% de bénéfices, je peux difficilement convaincre les gens ou les futurs abonnés qu'ils peuvent me faire confiance. En d'autres termes, je dois amener mon compte réel à 1000$ environ, et ensuite essayer de trouver des abonnés pour mon signal. Mais il m'est plus difficile de faire une photo du vendeur avec une résolution d'au moins 2048 x 1536 pixels, car la demande du vendeur n'est acceptée qu'à cette condition. J'ai essayé d'utiliser mon téléphone portable pour prendre des photos, mais la qualité n'est pas bonne et la résolution non plus. Je ne possède pas d'appareil photo numérique. Il s'avère que si je veux faire un bon dépôt, je dois me rendre dans un studio photo spécial qui prendra des pages de passeport parfaites aux dimensions requises et soumettra ensuite ma demande à la vente. Quelle est, à votre avis, la meilleure façon de procéder ?

Konstantin Lebedev:


Par photo, j'édite sur imgonline, exactement à la taille. Inscrivez-vous maintenant, vous n'êtes pas sûr de pouvoir passer
 
ou cela vous prendra beaucoup de temps pour passer à travers
 
J'ai créé un compte de démonstration pour 50 000 livres et j'essaie d'organiser un abonnement dessus. Bien que sa valeur gratuite ne soit vraiment utile à personne, je vais le vérifier moi-même en souscrivant d'abord à mon signal et ainsi apprendre s'il est possible de le faire ou non. Je ne sais pas comment trouver mon signal dans Mt4, parce qu'il n'y a pas de recherche là-dedans et peut-être que quelqu'un me le dira.

Konstantin Lebedev:
Je n'ai pas réussi, et j'ai choisi le même courtier, non. Bien que cela puisse être plus facile sur mt4, je ne l'ai pas essayé.
 
Konstantin Lebedev:
Il existe un fil de discussion distinct sur les signaux
 

Pourtant, les abonnés sont déjà devenus plus prudents. Ils ont eu la plupart de leurs bosses sur la route. Avant, les signaux comme celui-ci étaient frappés à un rythme effrayant. Aujourd'hui, un signal a presque deux mois d'ancienneté, tandis qu'un autre a presque un mois d'ancienneté avec seulement 20 et 30 abonnés. Et ils écrivent des commentaires négatifs en disant que la stratégie a changé après le contrôle.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Je comprends maintenant la politique des methaquotes - ne rien faire, laisser les gens vider leur argent - les laisser s'amuser.
