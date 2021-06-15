1200 abonnés ! !! - page 175
Je ne prouverai pas qu'il faut avoir un compte réel d'au moins 2 mois avec un historique de transactions pour devenir trader, car je l'ai vu quelque part, sinon ici, et je ne l'ai pas trouvé cette fois-ci. Je dois apprendre beaucoup de règles et lire davantage sur les signaux et les abonnements, puis tout sera plus clair pour moi personnellement.
Vous pouvez demander un vendeur dès aujourd'hui, même sans signaux ni robots de vente. Changement de l'effet de levier chez votre courtier, pas plus de 500
Si vous savez ce dont vous avez besoin dans l'urgence, vous devez d'abord créer une base de preuves que le compte va croître avec des bénéfices et de façon continue. En attendant, si j'ai un dépôt de 30 $ avec déjà 50% de bénéfices, je peux difficilement convaincre les gens ou les futurs abonnés qu'ils peuvent me faire confiance. En d'autres termes, je dois amener mon compte réel à 1000$ environ, et ensuite essayer de trouver des abonnés pour mon signal. Mais il m'est plus difficile de faire une photo du vendeur avec une résolution d'au moins 2048 x 1536 pixels, car la demande du vendeur n'est acceptée qu'à cette condition. J'ai essayé d'utiliser mon téléphone portable pour prendre des photos, mais la qualité n'est pas bonne et la résolution non plus. Je ne possède pas d'appareil photo numérique. Il s'avère que si je veux faire un bon dépôt, je dois me rendre dans un studio photo spécial qui prendra des pages de passeport parfaites aux dimensions requises et soumettra ensuite ma demande à la vente. Quelle est, à votre avis, la meilleure façon de procéder ?
Pourtant, les abonnés sont déjà devenus plus prudents. Ils ont eu la plupart de leurs bosses sur la route. Avant, les signaux comme celui-ci étaient frappés à un rythme effrayant. Aujourd'hui, un signal a presque deux mois d'ancienneté, tandis qu'un autre a presque un mois d'ancienneté avec seulement 20 et 30 abonnés. Et ils écrivent des commentaires négatifs en disant que la stratégie a changé après le contrôle.
