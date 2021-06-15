1200 abonnés ! !! - page 182

[Supprimé]  
Uladzimir Izerski:

voici les livres sur le clavier et voici les koin.

Les pièces ne se négocient pas non plus le week-end. Ne me raconte pas de conneries comme tu le fais toujours.
 
Vladimir Baskakov:
il existe des dts où l'on échange des koins (par paires, bien sûr) le week-end également.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Voilà encore 200 personnes qui sont tombées dans le panneau pour une histoire de super profit.

Ouais.


Quel genre de système peut anticiper cela ? Seulement des appétits modérés en calculant le lot.

[Supprimé]  
Aleksei Stepanenko:

Ouais.

Il suffisait de regarder le BB quotidien, poussé par la ligne de fond, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette agitation ?
 
Vladimir Baskakov:
Pourquoi toute cette agitation ?

Je l'ai vu, mais je pensais que ça allait se dégrader. Tonique, cependant :)

 
Igor Makanu:

vous pouvez vérifier même ce à quoi vous n'avez pas pensé ;)

:))

J'ai également étudié cette question et je suis arrivé à la conclusion suivante : une affaire dans une vague. Les vagues peuvent être choisies de la plus courte à la plus longue, en fonction de la personnalité de chacun.

Plusieurs transactions dans une même direction au sein d'une même vague, ouvertes à un même moment, sont en fait égales à une seule transaction, et même ouvertes à des moments différents, on peut difficilement dire qu'il s'agit d'une seule transaction. Il y a juste beaucoup de jeu ici, comme des actions différentes, qui ne sont pas très efficaces dans le forex.

Mais ce n'est pas à cent pour cent, bien sûr, une conclusion pour moi-même. Après tout, il faut bien commencer quelque part.
[Supprimé]  
Aleksei Stepanenko:

:))

Je pense que les ondes sont devenues obsolètes il y a environ 20 ans.
 
Vladimir Baskakov:
Je ne veux pas dire 1-2-3. C'est juste un mouvement de prix régulier en forme de vague. Comme ça :

Et une période plus courte d'ondes serait comme ceci :


[Supprimé]  
Aleksei Stepanenko:

Ah, donc tu peux mieux voir sur la ZZ.
 
Vladimir Baskakov:
Oui, c'est essentiellement un zig-zag, avec quelques améliorations :)

Ce sont les vagues dont je parlais : mouvement+rebond=vague.

