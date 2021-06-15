1200 abonnés ! !! - page 182
voici les livres sur le clavier et voici les koin.
Les pièces ne sont pas non plus échangées le week-end. Ne dis pas de conneries comme tu le fais toujours.
il existe des dts où l'on échange des koins (par paires, bien sûr) le week-end également.
Voilà encore 200 personnes qui sont tombées dans le panneau pour une histoire de super profit.
Ouais.
Quel genre de système peut anticiper cela ? Seulement des appétits modérés en calculant le lot.
Ouais.
Quel genre de système peut anticiper cela ? Seulement des appétits modérés en calculant le lot.
Pourquoi toute cette agitation ?
Je l'ai vu, mais je pensais que ça allait se dégrader. Tonique, cependant :)
vous pouvez vérifier même ce à quoi vous n'avez pas pensé ;)
:))
J'ai également étudié cette question et je suis arrivé à la conclusion suivante : une affaire dans une vague. Les vagues peuvent être choisies de la plus courte à la plus longue, en fonction de la personnalité de chacun.
Plusieurs transactions dans une même direction au sein d'une même vague, ouvertes à un même moment, sont en fait égales à une seule transaction, et même ouvertes à des moments différents, on peut difficilement dire qu'il s'agit d'une seule transaction. Il y a juste beaucoup de jeu ici, comme des actions différentes, qui ne sont pas très efficaces dans le forex.Mais ce n'est pas à cent pour cent, bien sûr, une conclusion pour moi-même. Après tout, il faut bien commencer quelque part.
:))
J'ai également étudié cette question et je suis arrivé à la conclusion suivante : une affaire dans une vague. Par conséquent, on peut choisir les vagues à négocier de la plus courte à la plus longue, selon ce qui convient le mieux.
Plusieurs transactions au sein d'une même vague ouvertes à un moment donné dans une même direction constituent en fait une seule et même transaction, et même si elles sont ouvertes à des moments différents, on peut difficilement dire qu'il s'agit d'une seule et même transaction. Juste ici il y a beaucoup de jeu, comme des actions différentes, qui ne sont pas très efficaces dans le Forex.Mais ce n'est pas à cent pour cent, bien sûr, une conclusion pour moi-même. Après tout, il faut bien commencer quelque part.
Je pense que les ondes sont devenues obsolètes il y a environ 20 ans.
Je ne veux pas dire 1-2-3. C'est juste un mouvement de prix régulier en forme de vague. Comme ça :
Et une période plus courte d'ondes serait comme ceci :
Je ne veux pas dire 1-2-3. C'est juste un mouvement de prix régulier en forme de vague. Comme ça :
Ah, donc tu peux mieux voir sur le ZZ.
Oui, c'est essentiellement un zig-zag, avec quelques améliorations :)
Ce sont les vagues dont je parlais : mouvement+rebond=vague.