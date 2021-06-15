1200 abonnés ! !! - page 206

Où a disparu le top signal sur MT5 ?
 
Vladimir Tkach:
Probablement un gros tirage au sort.
 
Vladimir Tkach:
Il a dû se mettre en retrait et disparaître du classement. C'est là maintenant.
 
Vladimir Tkach:
Vitali Kadel:
Vasiliy Pushkaryov:
Oui, jusqu'à 40%, maintenant je suis dehors.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Mais le prélèvement de -27% sur les fonds n'est pas faible.

 
Ivan Butko:
Ohhhh, Bulschit s'est laissé emporter par l'europanisme. Les critiques sont un miracle.
L'histoire avec Taras se répète. Personne n'analyse les transactions lors de la souscription, puis se demande ce qu'il est advenu du "professionnel". Il a maintenant partiellement fermé et est en perte pour l'année en cours et avec un prélèvement actuel de moins de 30%.
 
Ivan Butko:

Ce n'est pas sorti. C'est 60% maintenant. Je viens d'entrer et de fermer certaines pertes pour une raison quelconque.
 
Vladimir Tkach:
Ooh... la chute d'un autre empire

 

Le premier terminé avec succès


 
Vladimir Tkach:

Le sucre a suivi


