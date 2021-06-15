1200 abonnés ! !! - page 206
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Où a disparu le top signal sur MT5 ?
Où a disparu le top signal sur MT5 ?
Où a disparu le top signal sur MT5 ?
Probablement un gros tirage au sort.
Il a probablement été mis en veilleuse et a disparu de la cote. Maintenant, il est en place.
Oui, jusqu'à 40%, maintenant je suis dehors.
Il a dû se retirer et disparaître des classements. Maintenant en place.
Mais le prélèvement de -27% sur les fonds n'est pas faible.
Ohhhh, Bulschit s'est laissé emporter par l'europanisme. Les critiques sont un miracle.
Oui, jusqu'à 40% sont entrés, maintenant c'est sorti.
Ça n'est pas sorti. Déjà 60%. Pour une raison quelconque, j'en ai ajouté et j'ai comblé certaines pertes.
Ooh... la chute d'un autre empire
Le premier terminé avec succès
Premier à terminer avec succès
Le sucre a suivi