1200 abonnés ! !! - page 181
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cet auteur négocie principalement l'or. Ce fut un excellent début, attirant près de 100 personnes.
Il reste 140 $ de fonds sur 3 000 $, d'ici la clôture du marché, il est probable que l'on compte les triples swaps ou que l'on élargisse l'écart et que l'on ferme tout.
Cet auteur négocie principalement l'or. Ce fut un excellent début, attirant près de 100 personnes.
Il reste 140 $ de fonds sur 3 000 $, à la clôture du marché, ils vont probablement facturer un triple swap ou élargir l'écart et tout arrêter.
Peut-être qu'à un moment donné, il est convaincu que sa stratégie est viable et veut gagner plus d'argent.
Ou encore que les trois catégories : croissance, équilibre, fonds - sans rabattement sur le graphique - évoluent vers le haut, pour ainsi dire, un joli tableau pour les abonnés.
Celui qui négocie la livre aujourd'hui se réjouit.
Celui qui négocie la livre aujourd'hui se réjouit.
Aujourd'hui, c'est le jour de congé. )
Aujourd'hui, c'est le jour de congé. )
Notre meilleur gardien de but de l'UE a perdu à peine 6%, et il se fait déjà attaquer par les critiques (D))).
Aujourd'hui, c'est le jour de congé. )
Les pièces n'ont pas de jours de congé, même en cas de mauvais temps.)
Les pièces n'ont pas de jours de repos, même en cas de mauvais temps.)
Où sont les koins à la fourrière ?
Où sont ces koins à la livre ?
voici les livres sur le clavier et voici les koin.