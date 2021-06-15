1200 abonnés ! !! - page 181

Cet auteur négocie principalement l'or. Ce fut un excellent début, attirant près de 100 personnes.

Il reste 140 $ de fonds sur 3 000 $, d'ici la clôture du marché, il est probable que l'on compte les triples swaps ou que l'on élargisse l'écart et que l'on ferme tout.






 
Vasiliy Pushkaryov:

Quel est l'intérêt de négocier sans prendre de bénéfices ?
 
Vladislav Andruschenko:

Peut-être qu'à un moment donné, il est convaincu que sa stratégie est viable et veut gagner plus d'argent.

Ou encore que les trois catégories : croissance, équilibre, fonds - sans rabattement sur le graphique - évoluent vers le haut, pour ainsi dire, un joli tableau pour les abonnés.

 

Celui qui négocie la livre aujourd'hui se réjouit.

swan_1280

 
Uladzimir Izerski:

Celui qui négocie la livre aujourd'hui se réjouit.


Aujourd'hui, c'est le jour de congé. )

Ramiz Mavludov:

Aujourd'hui, c'est le jour de congé. )

Quand est-ce que ça a déjà arrêté Uladzimir
 
Ivan Butko:

Notre meilleur gardien de but de l'UE a perdu à peine 6%, et il se fait déjà attaquer par les critiques (D))).

Taras s'est couché sur le Juif ? Et sur les ventes aussi ?
 
Ramiz Mavludov:

Les pièces n'ont pas de jours de congé, même en cas de mauvais temps.)

 
Uladzimir Izerski:

Où sont les koins à la fourrière ?

 
Yury Lemeshev:

voici les livres sur le clavier et voici les koin.

624р

