BlackTomcat:

Je pense que ce ne sont pas seulement les ventes qui comptent, mais aussi la note attribuée au produit par les utilisateurs.

Je l'ai deviné. C'est pourquoi j'ai écrit celui-ci avant le commentaire cité (avec lequel j'essayais de clarifier la question) :

Yevhenii Levchenko:

Et le haut du marché, quels sont les chiffres approximatifs ? (en termes de ventes ou de tout autre paramètre)

 
Yevhenii Levchenko:

Génial...

Pourquoi ? N'est-il pas clair que vous ne voulez pas écrire sur le marché ici ?

 

On peut beaucoup jurer contre les fournisseurs de signaux. Mais refusez-la - offrez-la.

Ecrivez chacun, Top 5 des signaux dignes d'intérêt.

 
Cela a déjà été suggéré à plusieurs reprises - ne pas montrer l'historique avant le contrôle. Nombreux sont ceux qui ont appris à manipuler l'historique des transactions. Si cela est fait, le service de copie est par ailleurs un excellent site. Les meilleurs signaux seront adéquats dans le classement de la page elle-même. Et personne n'écrira le top 5 pour ne pas être banni. Il est interdit de discuter ou de faire de la publicité pour les signaux ici.
 
Vous ne pouvez pas écrire les noms des signaux en public...
 
Yevhenii Levchenko:
Vous ne pouvez pas écrire les noms des signaux en public...
Eh bien, oui. Nous discutons essentiellement dans ce fil sans citer de "noms".
"Du riz avec des boulettes de viande, des pommes de terre avec des escalopes. Tu ne peux pas changer !" (с)

Sync par honeybunny

 

Voici le graphique des actions d'un autre service de signal

Voici le diagramme d'équité d'un autre service de signaux



Comment pouvez-vous dire quoi que ce soit à partir de ce tableau ?

Tous ces constants retraits et dépôts, ces constantes montées et descentes en flèche.

Cela fait longtemps que personne n'évalue les signaux par leur ligne d'équilibre. Parce qu'il y a des moyens de faire de la ligne d'équilibre une ligne droite tout court.

Tout le monde évalue la qualité du signal par sa ligne d'équité.

Et c'est le type de cette ligne offert aux abonnés de metaquotes.

Ne peut-on pas faireun graphique des fonds propres sans retraits/remplacements?

Les développeurs affirment que "certaines personnes sont également intéressées par un tel graphique". Faites donc deux graphiques et laissez les clients regarder le graphique qui les intéresse.

 
danminin:

On ne peut pas faire un graphique d'équité sans tenir compte des retraits/remplacements!

Autrement dit, les dépôts et les retraits n'affectent-ils pas les fonds propres ?

Pourquoi vous accrochez-vous à cette équitabilité, regardez la ressource là où elle convient. Donnez aux abonnés un lien dans leurs contacts vers un endroit plus beau. Ils ont déjà créé un tas de fils de discussion sur cette question "globale".
Lorsqu'il y a un équilibre-équilibre, vous pouvez voir quelle stratégie est utilisée. Qu'il s'agisse d'un tireur d'élite ou d'un scalpeur, un coup d'œil suffit. Votre graphique ne montre rien, il est juste magnifique.
