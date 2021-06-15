1200 abonnés ! !! - page 171
Je pense que ce ne sont pas seulement les ventes qui comptent, mais aussi la note attribuée au produit par les utilisateurs.
Je l'ai deviné. C'est pourquoi j'ai écrit celui-ci avant le commentaire cité (avec lequel j'essayais de clarifier la question) :
Et le haut du marché, quels sont les chiffres approximatifs ? (en termes de ventes ou de tout autre paramètre)
Génial...
Pourquoi ? N'est-il pas clair que vous ne voulez pas écrire sur le marché ici ?
On peut beaucoup jurer contre les fournisseurs de signaux. Mais refusez-la - offrez-la.
Ecrivez chacun, Top 5 des signaux dignes d'intérêt.
Vous ne pouvez pas écrire les noms des signaux en public...
"Du riz avec des boulettes de viande, des pommes de terre avec des escalopes. Tu ne peux pas changer !" (с)
Voici le graphique des actions d'un autre service de signal
Comment pouvez-vous dire quoi que ce soit à partir de ce tableau ?
Tous ces constants retraits et dépôts, ces constantes montées et descentes en flèche.
Cela fait longtemps que personne n'évalue les signaux par leur ligne d'équilibre. Parce qu'il y a des moyens de faire de la ligne d'équilibre une ligne droite tout court.
Tout le monde évalue la qualité du signal par sa ligne d'équité.
Et c'est le type de cette ligne offert aux abonnés de metaquotes.
Ne peut-on pas faireun graphique des fonds propres sans retraits/remplacements?
Les développeurs affirment que "certaines personnes sont également intéressées par un tel graphique". Faites donc deux graphiques et laissez les clients regarder le graphique qui les intéresse.
