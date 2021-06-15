1200 abonnés ! !! - page 177
Ils sont silencieux. Il y en a dix fois moins.
Il y a une dame hamster qui a écrit dans un des signaux
Elle a un signal. A en juger par le nachdepo et le nom, l'ambiance est féroce. Elle a effacé les anciens signaux.
Plus de 10% de gain pour la journée, déjà remis en question. Encore la chasse aux superprofits. Je me suis demandé avec Turbo Hamster, et j'ai pleuré en pensant que cela ne pouvait tout simplement pas être la troisième perte en un mois. Voici un article publié il y a quelques jours sur le même sujet, sur un autre signal.
Ainsi, "crocodile" risque de subir le même sort. Mais je l'ai ajouté à mes signets, c'est quand même intéressant.
Il passe également en session asiatique et achète de nouveau principalement. Le même hamster mais sous la forme d'un dinosaure.Et il n'y a pas d'abonnés. Où sont les faux, au moins ? Apparemment, l'équipe l'a abandonnée. Elle joue seule.
Kilo, Mega, Yards - la nouvelle vague.
Au début, c'était "classe",
♪ then it was cool ♪
alors c'était la bombe,
maintenant ils disent canon :)
La lettre "K" est désormais couramment utilisée pour remplacer "000". En d'autres termes, c'est un synonyme de mille.
pour être tout à fait correct, 1000 ou "kilo" est désigné par un "k" minuscule.
mais la lettre majuscule "K" signifie 1024.
Il y a aussi un truc dans le jargon russe. C'est 1 000.
5 000, c'est 5 000.) C'est 5K.
