1200 abonnés ! !! - page 177

Vasiliy Pushkaryov:

Ils sont silencieux. Il y en a dix fois moins.

Il y a une dame hamster qui a écrit dans un des signaux

Elle a un signal. A en juger par le nachdepo et le nom, elle est d'humeur à se battre. Elle a effacé les anciens signaux.
Je me demande s'il n'y en a pas des tas.
 
Vladimir Baskakov:
Plus de 10% de gain pour la journée, déjà remis en question. Encore la chasse aux superprofits. Je me suis demandé avec Turbo Hamster, et j'ai pleuré en pensant que cela ne pouvait tout simplement pas être la troisième perte en un mois. Voici un article publié il y a quelques jours sur le même sujet, sur un autre signal.


Ainsi, "crocodile" risque de subir le même sort. Mais je l'ai ajouté à mes signets, c'est quand même intéressant.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Il passe également en session asiatique et achète de nouveau principalement. Le même hamster mais sous la forme d'un dinosaure.

Et il n'y a pas d'abonnés. Où sont les faux, au moins ? Apparemment, l'équipe l'a abandonnée. Elle joue seule.
Vasiliy Pushkaryov:


Un homme aime être surpris. Il a réprimandé les Iraniens dans leur correspondance, disant qu'ils étaient faux, mais que les miens étaient honnêtes.
 
Je ne peux pas m'habituer à la formulation 249K USD et bien que pendant des années je suis le commerce, je n'étais pas intéressé par les lettres derrière les chiffres, si quelqu'un peut m'aider à comprendre k- centaines et m-milliers apparemment ou quoi, parce qu'ils écrivent combien d'abonnés dans chaque signal au milieu de trois personnes, et le fond et les chiffres indiqués avec les lettres ci-dessus.

 

Kilo, Mega, Yards - la nouvelle vague.


Au début, c'était "classe",

♪ then it was cool ♪

alors c'était la bombe,

maintenant ils disent canon :)

Konstantin Lebedev:

La lettre "K" est maintenant couramment utilisée comme substitut de "000". En d'autres termes, il est synonyme de milliers.
 
Vladimir Baskakov:
Il y a aussi un truc dans le jargon russe. C'est 1 000.

5 000, c'est 5 000.) C'est 5K.

Uladzimir Izerski:

Faucheuse, voici le K)
