1200 abonnés ! !! - page 169
Voilà, d'ailleurs, un autre habile à créer de belles histoires pour le bien des signataires.
Une fois de plus, nous observerons en temps réel, ici dans le fil, comment les hamsters sont élevés et comment des dizaines de personnes perdent leur argent durement gagné.
Nous devons faire non seulement des retours dans les signaux, mais aussi des commentaires. afin que les personnes mal informées puissent avertir les menteurs potentiels.
Enfin, la plupart des contrôles, donc c'est juste... Pouvez-vous m'envoyer le lien par MP ?
Il vient d'arriver en mai avec une bonne histoire aussi. Treize mille pour cent. Si je ne me trompe pas, il est parti en deux mois, mais a réussi à rassembler quelques dizaines de personnes.
A cette époque, il a perdu de l'argent en mai et juin. Et le signal actuel montre un rendement de 300% dans les mêmes mois.
Ajouté : il s'agit d'un ancien signal au début de la surveillance, déjà drainé et supprimé.
nous devons faire non seulement des retours dans les signaux, mais aussi des commentaires. afin que les personnes non informées puissent avertir les l-vs potentiels.
Si ce n'est pas un secret, qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant ? Avez-vous acheté des Eurodollars ? Déjà beaucoup de commandes ?
Ouais, des conneries. Cinq achats consécutifs au même endroit ou presque, juste avant la chute brutale, alors qu'il n'y avait pas de nouvelles. La semaine s'est terminée par une baisse flottante. Eh bien, l'auteur est un dompteur d'overshoot jusqu'à présent, donc nous attendons sa magie ;)
Vous feriez mieux de nous parler de votre magie. Comment avez-vous réussi à vous faire autant d'amis ?Amis de l'utilisateur(9723)
Si vous créez votre signal, vous pouvez facilement obtenir au moins 100 abonnés avec l'aide de vos amis. :)