1200 abonnés ! !! - page 173

Vladimir Tkach:

8)

Pas seulement ça. Il y a aussi, dit-on, l'effet de l'interview.

Immédiatement après que tout le monde sache que Taras a donné l'interview, l'UE est sortie du canal et s'est opposée à lui. Après quelques mois, c'était fini.

))
Habituellement, il n'y a qu'un seul effet ici - disperser une douzaine de comptes, et un survivant dans des signaux ) et faire du fric avant qu'il ne soit drainé, mais il le sera...
les autres effets sont exagérés)

Anatolii Zainchkovskii:
Comme un effet d'étalage ? OK, donc une autre de mes affaires devrait aller vite.

Aleksandr Volotko:

la cohérence s'effondre à un moment donné)
 
Vasiliy Pushkaryov:

C'est la mauvaise influence du service des transmissions sur ce type. Dès qu'il surveille le compte, le mois suivant, il a disparu.

Si j'étais lui, je ferais du commerce pour moi-même, si ce n'est pas un problème de faire 300% par mois quand il n'y a pas d'abonnés.


"Je ne suis pas sûr de ce qu'est le problème, mais je ne suis pas sûr de ce qu'est le problème.

Signals master, a drainé des abonnés sur un compte, a ajouté un nouveau compte, est assis sur un siège à nouveau

 
Fast235:

Le "maître" des signaux, qui a perdu des abonnés sur un compte, a connecté celui-ci, à nouveau il s'assoit et s'assoit sur les branches, mais en même temps il enseigne aux gens.

Négociation avant et après le contrôle.


Anatolii Zainchkovskii:
Si Dieu le veut ! Bien que cela puisse être fait sans Lui). En tout cas, bonne chance, Anatole ! )

 
Aleksandr Volotko:

Si Dieu le veut ! Bien que cela puisse être fait sans Lui). En tout cas, bonne chance, Anatole ! )

Merci
 
Supprimé le post avec le nom du serveur d'arnaque viva dans Signals.
 
fxsaber:
Supprimé le post avec le nom du serveur d'arnaque viva dans Signals.

Vous devriez écrire un nom incomplet : "Midtou" c'est assez... Mais il pourrait y avoir des erreurs de copie... L'histoire est plutôt une histoire de suivi... Pas de retour positif cependant :)

 

Voilà, chers abonnés, 300% par mois. Mais j'ai réussi à avoir plus de 100 personnes sur mes deux comptes. C'est le deuxième compte que je remarque de cet auteur. À la fin du printemps, elle était la même que celle des trois mois précédents, et elle a duré de 1 à 1,5 mois après le contrôle.


