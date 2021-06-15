1200 abonnés ! !! - page 173
Pas seulement ça. Il y a aussi, dit-on, l'effet de l'interview.
Immédiatement après que tout le monde sache que Taras a donné l'interview, l'UE est sortie du canal et s'est opposée à lui. Après quelques mois, c'était fini.
Habituellement, il n'y a qu'un seul effet ici - disperser une douzaine de comptes, et un survivant dans des signaux ) et faire du fric avant qu'il ne soit drainé, mais il le sera...
les autres effets sont exagérés)
Comme un effet d'étalage ? OK, donc une autre de mes affaires devrait aller vite.
Nan, tu vas juste risquer d'avoir le risque jusqu'aux yeux encore une fois, donc tu vas vite arrêter ;) tu as ton effet ;))
C'est la mauvaise influence du service des transmissions sur ce type. Dès qu'il surveille le compte, le mois suivant, il a disparu.
Si j'étais lui, je ferais du commerce pour moi-même, si ce n'est pas un problème de faire 300% par mois quand il n'y a pas d'abonnés.
Le "maître" des signaux, qui a perdu des abonnés sur un compte, a connecté celui-ci, à nouveau il s'assoit et s'assoit sur les branches, mais en même temps il enseigne aux gens.
Négociation avant et après le contrôle.
Un jour, la constance se brise aussi)
Si Dieu le veut ! Bien que cela puisse être fait sans Lui). En tout cas, bonne chance, Anatole ! )
Supprimé le post avec le nom du serveur d'arnaque viva dans Signals.
Vous devriez écrire un nom incomplet : "Midtou" c'est assez... Mais il pourrait y avoir des erreurs de copie... L'histoire est plutôt une histoire de suivi... Pas de retour positif cependant :)
Voilà, chers abonnés, 300% par mois. Mais j'ai réussi à avoir plus de 100 personnes sur mes deux comptes. C'est le deuxième compte que je remarque de cet auteur. À la fin du printemps, elle était la même que celle des trois mois précédents, et elle a duré de 1 à 1,5 mois après le contrôle.