1200 abonnés ! !! - page 176
Je comprends maintenant la politique des methaquotes - ne rien faire, laisser les gens vider leur argent - les laisser s'amuser.
Je suppose que)). Pour vous donner un exemple, ce signaleur qui a eu 165% dans son premier mois il y a deux postes. Il y a un an, il a rassemblé 172 abonnés en un mois (capture d'écran ci-dessous). À cette époque, il a cependant démontré 8 mois de trading rentable et dans chaque mois, il a réussi à faire du profit à partir d'une position. C'était manifestement un faux et le signal a été supprimé. Cette année aussi, le bénéfice principal est une position par mois, mais les deux derniers mois avant le suivi, le robot avec de petits TP/SL a été activé et il a en quelque sorte dilué la situation. Mais les gens ne sont plus aussi réceptifs.
Et comment faire la différence entre un normal et un faux. Tout le monde n'est pas capable de tenir le compte pendant un an. Je ne peux pas le dire tout de suite.
Vous n'êtes pas obligé de le suivre pendant un an. Un nouveau signal apparaît, il a une position dans son historique de trading - une fois par mois, et cette position est toujours rentable pendant 8 mois. La position prend 20 pips et c'est un profit de 50-70%, et une perte de 35-40 pips tuerait le dépôt. Mais cela ne se produit pas, le trader est toujours en train de deviner, avant de surveiller. Après avoir suivi le début de nombreux petits échanges, maintenant c'est soit moins soit plus. L'année dernière, presque tous les mois où il y avait un tel signaleur, l'administration l'a supprimé. Ils sont les survivants de nombreux comptes en cents dont les transactions s'ouvrent dans des directions opposées.
Puis ils ont commencé à faire les choses un peu plus intelligemment. Trois ou quatre mois de trading de ce type, puis trading manuel, puis à nouveau 2-3 mois de trading. Ou bien ils ont commencé à faire plusieurs positions en un mois et ont augmenté la croissance jusqu'à 300%. Comme dans cesignal. Maintenant, le robot a commencé à diluer les positions rentables, c'est plus difficile à suivre, mais c'est possible. Seulement, il est probablement plus difficile pour l'administration de trouver une raison de désactiver le compte.
Vous n'avez pas besoin de garder la trace pendant un an.
Qui s'abonnera à une position/mois
Un poste par mois est à surveiller. La position peut consister en 10 ou 30 transactions pour rendre l'historique plus respectable. Tout le monde n'est pas méticuleux dans l'examen de l'histoire. Une fois que vous êtes connecté au suivi, vous pouvez effectuer des transactions au hasard, un jour sur deux, afin de maintenir l'activité de trading. Si vous suivez le compte, par exemple, le 2 mai avec une rentabilité de 70% en mai, vous pouvez facilement attendre les abonnés qui se sont inscrits à l'historique de trading jusqu'à la fin juin. Vous pouvez voir dans la capture d'écran ci-dessus qu'en 2018, il y a 172 abonnés au signal de 49 $. C'est environ un mois. Cette année, cet auteur a un signal d'une valeur de 30 $ et seulement 34 abonnés et déjà une douzaine de retours négatifs. Cette stratégie perd donc de son efficacité.
Un article par mois -
Ils trouveront bien quelque chose. Et comment vont Pashkovets et sa femme ?
Il est prudent. J'ai fait 10% avant le 16 septembre et ensuite pas une seule transaction. Maintenant il est sur le marché.
Et que disent les souscripteurs ?
Ils sont silencieux. Il y en a dix fois moins.
Il y a une dame hamster qui a écrit dans un des signaux qu'elle aura un nouveau hamster prometteur le 1er octobre. Mais quelque chose ne l'a jamais montré sur le 1er.
