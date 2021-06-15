1200 abonnés ! !! - page 179

Nataliia Ulianova:
Et j'ai une question - d'où viennent les signaux de 20 $ quand il est dit que 30 $ est le coût minimum à l'ouverture ?
Ils sont du 19ème siècle.
 
Nataliia Ulianova:
Jeune génération D))))

Ces comptes ont disparu depuis longtemps, sinon les modérateurs auraient supprimé mes messages.

 
Ivan Butko:

Taki jeune, tu as raison ;)
Vasiliy Pushkaryov:

Un gain de plus de 10% pour la journée est déjà remis en question. Encore la chasse aux superprofits. Avec Turbo Hamster, je me suis demandé, et j'ai hurlé, que cela ne pouvait pas être une troisième perte en un mois. Voici un article publié il y a quelques jours sur le même sujet, sur un autre signal.


Ainsi, "crocodile" risque de subir le même sort. Mais je l'ai ajouté à mes signets, c'est quand même intéressant.

Eh bien, c'est un bon début et... tous
 
Vladimir Baskakov:

Le fait lui-même est impressionnant. Et puis quoi, le cygne s'est envolé ?

Après cela, il a vacillé pendant trois autres mois. En six mois, 5% de bénéfice. Les abonnés ont tenu bon jusqu'à la fin... .

Vasiliy Pushkaryov:
Oui. Il a eu une courte durée de vie de plus de 3 000 ans. C'était une semaine ou deux. Mais c'est quand même un record.
Quelle est la stratégie de ce type, >800 abonnés déjà, 100% automatique ? De la Russie
 
Vladimir Baskakov:
Quelle est la stratégie du gars, >800 abonnés déjà, 100% automatique ? De la Russie

Eh bien, comme d'habitude avant le contrôle, le style est complètement différent.


Vladimir Tkach:

Tu es sûr que c'est celui d'Alexander Kr. ? On dirait un scalpeur.
 
Vladimir Tkach:

Un dc aussi célèbre doit avoir de très bons artistes d'histoire.

