1200 abonnés ! !! - page 179
Et j'ai une question - d'où viennent les signaux de 20 $ quand il est dit que 30 $ est le coût minimum à l'ouverture ?
Jeune génération D))))
Ces comptes ont disparu depuis longtemps, sinon les modérateurs auraient supprimé mes messages.
Un gain de plus de 10% pour la journée est déjà remis en question. Encore la chasse aux superprofits. Avec Turbo Hamster, je me suis demandé, et j'ai hurlé, que cela ne pouvait pas être une troisième perte en un mois. Voici un article publié il y a quelques jours sur le même sujet, sur un autre signal.
Ainsi, "crocodile" risque de subir le même sort. Mais je l'ai ajouté à mes signets, c'est quand même intéressant.
Le fait lui-même est impressionnant. Et puis quoi, le cygne s'est envolé ?
Après cela, il a vacillé pendant trois autres mois. En six mois, 5% de bénéfice. Les abonnés ont tenu bon jusqu'à la fin... .
Oui. Il a eu une courte durée de vie de plus de 3 000 ans. C'était une semaine ou deux. Mais c'est quand même un record.
Quelle est la stratégie du gars, >800 abonnés déjà, 100% automatique ? De la Russie
Classique. Le dispositif de calcul de la moyenne des découverts.
Eh bien, comme d'habitude avant le contrôle, le style est complètement différent.
Un dc aussi célèbre doit avoir de très bons artistes d'histoire.
