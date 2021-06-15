1200 abonnés ! !! - page 180

Ivan Butko:

Maintenant, après un tel rallye de la livre, il a jailli



 

Celui-ci me surprend. Négocier, selon l'histoire, soit l'eurodollar, soit la livre-dollar. Apparemment, il y a eu une ruée sur l'eurodollar il y a quelques jours. Quand l'euro était autour de 1.1020, il avait 7000 drawdown jusqu'à présent. Tous les 10 pips font bouger les capitaux propres d'environ 1000. Il était aussi censé être en panne, mais l'image est figée.

Il est éteint ou quoi ?



 
Vasiliy Pushkaryov:

Lessommets de l'euro ont baissé.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Peut-être d'après les critiques. Habituellement, après un crash, ils jettent 10 à 20 000 $ d'un coup.

 

Notre meilleur gardien de but de l'UE a perdu à peine 6%, et il se fait déjà attaquer par les critiques (D))).

 
Ivan Butko:

Eh bien, ça n'a pas l'air d'être une perte totale... Le robot fonctionnait très bien avant cela. Peut-être que ça va tirer...


Vasiliy Pushkaryov:

Les bénéfices flottent...
 
Yevhenii Levchenko:

J'ai dû me couvrir alors

 
Vasiliy Pushkaryov:

C'est ce que je pensais aussi.)
 

Voilà encore 200 personnes qui sont tombées dans le panneau de la petite histoire des super profits.



