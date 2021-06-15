1200 abonnés ! !! - page 178

Nouveau commentaire
 
J'ai trouvé sur Internet un site qui fait la publicité d'un service de signaux locaux. Nostalgie

[Supprimé]  
Ivan Butko:
Je suis tombé par hasard sur un site Internet qui fait la publicité du service de signaux locaux. Nostalgie

Oui, pratique et instructif. Vous pouvez tout voir dans une seule fenêtre

 
Ivan Butko:
Je suis tombé sur un site Internet qui fait la publicité d'un service de signaux locaux. Nostalgie


Et voici le sous-marin. Ça m'est venu à l'esprit, ça m'a mis la larme à l'œil. Je n'ai pas encore atteint les 3 000.


 
Ivan Butko:

Et voici le sous-marin. Ça m'est venu à l'esprit, ça m'a mis la larme à l'œil. Je n'ai pas encore atteint les 3 000.



Et tout est sur le compte du prix.
[Supprimé]  
Vladislav Andruschenko:

Et tout est sur le compte du prix.

Le fait lui-même est impressionnant. Et puis quoi, le cygne s'est envolé ?

 
Et d'où viennent les abonnés aux signaux gratuits, ce qui les attire en général, si c'est un compte de démonstration. Il est facile de découvrir les superbes statistiques des signaux payants, lorsque l'on feuillette tout l'historique du compte réel et que l'on voit clairement s'il vaut la peine de s'abonner au signal moyennant des frais ou non.
 
Ivan Butko:

Et voici le sous-marin. Ça m'est venu à l'esprit, ça m'a mis la larme à l'œil. Je n'ai pas encore atteint les 3 000.


Ouais. Il a eu une petite série de 3 000. C'était une semaine ou deux. Mais c'est quand même un record.
 
Ivan Butko:

Et voici le sous-marin. Ça m'est venu à l'esprit, ça m'a mis la larme à l'œil. Je ne suis pas encore arrivé à 3 000.


Compte en cents.

L'auteur promet de maintenir le solde à 10000 pour la commodité des abonnés.

Sans commentaire)

 
Et j'ai une question : d'où viennent les signaux à 20 $ alors qu'il est indiqué que le coût minimum est de 30 $ lorsque vous les ouvrez ?
 
Nataliia Ulianova:
J'ai une question : d'où viennent les signaux de 20 $ alors qu'il est indiqué que 30 $ est la valeur minimale ?
Apparemment, il s'agit d'anciens signaux ouverts lorsqu'il n'y avait pas de limite de valeur minimale.
1...171172173174175176177178179180181182183184185...230
Nouveau commentaire