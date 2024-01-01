//+------------------------------------------------------------------+

//| MyTree.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| www.metaquotes.net |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

//---

#include <Arrays\Tree.mqh>

#include "MyTreeNode.mqh"

//---

input int extCountedNodes = 100;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Describe class CMyTree derived from CTree. |

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class CMyTree. |

//| But : Construction et navigation d'une recherche binaire dans un arbre. |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyTree : public CTree

{

public:

//--- méthode de recherche dans l'arbre à partir de données spécifiques

CMyTreeNode* FindByLong(long find_long);

//--- méthode de création de l'élément dans l'arbre

virtual CTreeNode *CreateElement();

};

//---

CMyTree MyTree;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Création d'un nouveau noeud dans l'arbre. |

//| ENTREE : aucun. |

//| SORTIE : pointeur vers le nouveau noeud de l'arbre en cas de succès, sinon NULL. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

CTreeNode *CMyTree::CreateElement()

{

CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;

//---

return(node);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Cherche un élément à partir d'une valeur m_long. |

//| ENTREE : find_long - valeur recherchée. |

//| SORTIE : pointeur sur l'élément trouvé, ou NULL. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)

{

CMyTreeNode *res=NULL;

CMyTreeNode *node;

//--- crée un nouveau noeud pour passer le paramètre de recherche

node=new CMyTreeNode;

if(node==NULL) return(NULL);

node.SetLong(find_long);

//---

res=Find(node);

delete node;

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| script "test de la class CMyTree" |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- tableau de chaînes d'initialisation

string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};

//---

int OnStart() export

{

int i;

uint pos;

int beg_time,end_time;

CMyTreeNode *node; //--- pointeur temporaire vers le modèle de la classe CMyTreeNode

//---

printf("Start test %s.",__FILE__);

//--- Remplissage de MyTree avec les modèles de classe MyTreeNode.

beg_time=GetTickCount();

for(i=0;i<extCountedNodes;i++)

{

node=MyTree.CreateElement();

if(node==NULL)

{

//--- sortie d'urgence

printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);

return(__LINE__);

}

NodeSetData(node,i);

node.SetLong(i);

MyTree.Insert(node);

}

end_time=GetTickCount();

printf("Filling time of MyTree is %d ms.",end_time-beg_time);

//--- Crée un arbre temporaire TmpMyTree.

CMyTree TmpMyTree;

//--- Détache 50% des éléments de l'arbre (tous les noeuds ayant une valeur paire)

//--- et les ajoute à la table temporaire TmpMyTree.

beg_time=GetTickCount();

for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)

{

node=MyTree.FindByLong(i);

if(node!=NULL)

if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);

}

end_time=GetTickCount();

printf("Deletion time of %d elements from MyTree is %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);

//--- Retourne l'élément détaché

node=TmpMyTree.Root();

while(node!=NULL)

{

if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);

node=TmpMyTree.Root();

}

//--- Appelle et vérifie la méthode Save(int file_handle);

int file_handle;

file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!MyTree.Save(file_handle))

{

//--- erreur d'écriture dans le fichier

//--- sortie d'urgence

printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);

//--- fermeture du fichier avant de quitter !!!

FileClose(file_handle);

return(__LINE__);

}

FileClose(file_handle);

}

//--- Appelle et vérifie la méthode Load(int file_handle);

file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);

if(file_handle>=0)

{

if(!TmpMyTree.Load(file_handle))

{

//--- erreur de lecture du fichier

//--- sortie d'urgence

printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);

//--- fermeture du fichier avant de quitter !!!

FileClose(file_handle);

return(__LINE__);

}

FileClose(file_handle);

}

//---

MyTree.Clear();

TmpMyTree.Clear();

//---

printf("End test %s. OK!",__FILE__);

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de journalisation du contenu d'un noeud |

//+------------------------------------------------------------------+

void NodeToLog(CMyTreeNode *node)

{

printf(" %I64d,%f,'%s','%s'",

node.GetLong(),node.GetDouble(),

node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de "remplissage" d'un noeud avec des valeurs aléatoires |

//+------------------------------------------------------------------+

void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)

{

if(mode%2==0)

{

node.SetLong(mode*MathRand());

node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());

}

else

{

node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());

node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());

}

node.SetString(str_array[mode%10]);

node.SetDateTime(10000*mode);

}