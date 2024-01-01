|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTree.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\Tree.mqh>
#include "MyTreeNode.mqh"
//---
input int extCountedNodes = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Describe class CMyTree derived from CTree. |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CMyTree. |
//| But : Construction et navigation d'une recherche binaire dans un arbre. |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTree : public CTree
{
public:
//--- méthode de recherche dans l'arbre à partir de données spécifiques
CMyTreeNode* FindByLong(long find_long);
//--- méthode de création de l'élément dans l'arbre
virtual CTreeNode *CreateElement();
};
//---
CMyTree MyTree;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Création d'un nouveau noeud dans l'arbre. |
//| ENTREE : aucun. |
//| SORTIE : pointeur vers le nouveau noeud de l'arbre en cas de succès, sinon NULL. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode *CMyTree::CreateElement()
{
CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;
//---
return(node);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cherche un élément à partir d'une valeur m_long. |
//| ENTREE : find_long - valeur recherchée. |
//| SORTIE : pointeur sur l'élément trouvé, ou NULL. |
//| REMARQUE : aucune. |
//+------------------------------------------------------------------+
CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)
{
CMyTreeNode *res=NULL;
CMyTreeNode *node;
//--- crée un nouveau noeud pour passer le paramètre de recherche
node=new CMyTreeNode;
if(node==NULL) return(NULL);
node.SetLong(find_long);
//---
res=Find(node);
delete node;
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| script "test de la class CMyTree" |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- tableau de chaînes d'initialisation
string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};
//---
int OnStart() export
{
int i;
uint pos;
int beg_time,end_time;
CMyTreeNode *node; //--- pointeur temporaire vers le modèle de la classe CMyTreeNode
//---
printf("Start test %s.",__FILE__);
//--- Remplissage de MyTree avec les modèles de classe MyTreeNode.
beg_time=GetTickCount();
for(i=0;i<extCountedNodes;i++)
{
node=MyTree.CreateElement();
if(node==NULL)
{
//--- sortie d'urgence
printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);
return(__LINE__);
}
NodeSetData(node,i);
node.SetLong(i);
MyTree.Insert(node);
}
end_time=GetTickCount();
printf("Filling time of MyTree is %d ms.",end_time-beg_time);
//--- Crée un arbre temporaire TmpMyTree.
CMyTree TmpMyTree;
//--- Détache 50% des éléments de l'arbre (tous les noeuds ayant une valeur paire)
//--- et les ajoute à la table temporaire TmpMyTree.
beg_time=GetTickCount();
for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)
{
node=MyTree.FindByLong(i);
if(node!=NULL)
if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);
}
end_time=GetTickCount();
printf("Deletion time of %d elements from MyTree is %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);
//--- Retourne l'élément détaché
node=TmpMyTree.Root();
while(node!=NULL)
{
if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);
node=TmpMyTree.Root();
}
//--- Appelle et vérifie la méthode Save(int file_handle);
int file_handle;
file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!MyTree.Save(file_handle))
{
//--- erreur d'écriture dans le fichier
//--- sortie d'urgence
printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
//--- fermeture du fichier avant de quitter !!!
FileClose(file_handle);
return(__LINE__);
}
FileClose(file_handle);
}
//--- Appelle et vérifie la méthode Load(int file_handle);
file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!TmpMyTree.Load(file_handle))
{
//--- erreur de lecture du fichier
//--- sortie d'urgence
printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
//--- fermeture du fichier avant de quitter !!!
FileClose(file_handle);
return(__LINE__);
}
FileClose(file_handle);
}
//---
MyTree.Clear();
TmpMyTree.Clear();
//---
printf("End test %s. OK!",__FILE__);
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de journalisation du contenu d'un noeud |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeToLog(CMyTreeNode *node)
{
printf(" %I64d,%f,'%s','%s'",
node.GetLong(),node.GetDouble(),
node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de "remplissage" d'un noeud avec des valeurs aléatoires |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)
{
if(mode%2==0)
{
node.SetLong(mode*MathRand());
node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());
}
else
{
node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());
node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());
}
node.SetString(str_array[mode%10]);
node.SetDateTime(10000*mode);
}