Référence MQL5 - Bibliothèque Standard - Objets Graphiques - Objets Flèches - Flèches prédéfinies - Type 

Type

Retourne l'identifiant du type de l'objet graphique.

virtual int  Type() const

Valeur de retour

Identifiant du type de l'objet (OBJ_ARROW_CHECK pour CChartObjectArrowCheck, OBJ_ARROW_DOWN pour CChartObjectArrowDown, OBJ_ARROW_UP pour CChartObjectArrowUp, OBJ_ARROW_STOP pour CChartObjectArrowStop, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN pour CChartObjectArrowThumbDown, OBJ_ARROW_THUMB_UP pour CChartObjectArrowThumbUp, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE pour CChartObjectArrowLeftPrice, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE pour CChartObjectArrowRightPrice).

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowDown::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowUp::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowStop::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbDown::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowThumbUp::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowLeftPrice::Type  
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowRightPrice::Type  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
//--- par exemple, prenez CChartObjectArrowCheck  
   CChartObjectArrowCheck arrow;  
//--- récupère le type de flèche  
   int type=arrow.Type();  
  }  