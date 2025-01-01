Type
Retourne l'identifiant du type de l'objet graphique.
virtual int Type() const
Valeur de retour
Identifiant du type de l'objet (OBJ_ARROW_CHECK pour CChartObjectArrowCheck, OBJ_ARROW_DOWN pour CChartObjectArrowDown, OBJ_ARROW_UP pour CChartObjectArrowUp, OBJ_ARROW_STOP pour CChartObjectArrowStop, OBJ_ARROW_THUMB_DOWN pour CChartObjectArrowThumbDown, OBJ_ARROW_THUMB_UP pour CChartObjectArrowThumbUp, OBJ_ARROW_LEFT_PRICE pour CChartObjectArrowLeftPrice, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE pour CChartObjectArrowRightPrice).
Exemple :
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrowCheck::Type