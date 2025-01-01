- Syntaxe
Espace de noms
Un namespace (espace de noms) est une zone spécialement déclarée, dans laquelle différents identifiants sont définis : variables, fonctions, classes, etc. Il est défini grâce au mot clé namespace:
|
namespace nom_de_l'_espace {
L'application de "namespace" permet de diviser l'espace de noms global en sous-espaces. Tous les identifiants dans l'espace de noms sont disponibles les uns pour les autres sans spécification. L'opérateur :: (opération de résolution de contexte) est utilisé pour accéder aux membres de l'espace de noms de l'extérieur.
|
namespace ProjectData
Les espaces de noms sont utilisés pour organiser un code sous forme de groupes logiques et pour éviter les conflits de noms qui peuvent se produire lorsque plusieurs bibliothèques sont utilisées dans un programme. Dans de tels cas, chaque bibliothèque peut être déclarée dans son espace de noms pour accéder explicitement aux fonctions et classes nécessaires de chaque bibliothèque.
Un espace de noms peut être déclaré en plusieurs blocs dans un ou plusieurs fichiers. Le compilateur combine toutes les parties ensemble pendant un prétraitement et l'espace de noms résultant contient tous les membres déclarés dans toutes les parties. Supposons que nous ayons une classe A implémentée dans le fichier include Sample.mqh :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Nous voulons utiliser cette classe dans notre projet, mais nous avons déjà une classe A. Pour pouvoir utiliser les deux classes et éviter les conflits d'identifiants, enveloppez simplement le fichier inclus dans un espace de noms :
|
//--- déclaration de la première classe A
Les namespaces peuvent être imbriqués. Un espace de noms imbriqué a un accès illimité aux membres de son espace parent, mais les membres de l'espace parent n'ont pas un accès illimité à l'espace de noms imbriqué.
|
namespace General
Espace de noms global
Si l'identifiant n'est pas explicitement déclaré dans l'espace de noms, il est considéré comme faisant partie implicitement de l'espace de noms global. Pour définir explicitement l'identifiant global, utilisez l'opérateur de résolution de portée sans nom. Cela vous permettra de distinguer cet identifiant de tout autre élément portant le même nom situé dans un espace de noms différent. Par exemple, lors de l'import d'une fonction :
|
#import "lib.dll"
Dans ce cas, toutes les fonctions importées de la fonction DLL ont été incluses dans l'espace de noms du même nom. Cela a permis au compilateur de déterminer clairement la fonction à appeler.
